В Перми начались продажи нового автомобиля Lada

10 июня 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Новые автомобили Lada Vesta выпускаются в трех комплектациях (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. «Цена автомобиля варьируется от 1,2 до 1,7 млн рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. В Перми машины также поступили в продажу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию «Эксперт-Авто», которая является одним из дилеров автомобилей Lada в Пермском крае. «АвтоВАЗ» начал производство нового поколения Lada Vesta в феврале 2023 года. Автомобили выпускаются в комплектациях Life, Enjoy и Techno. В двух последних версиях добавлены дополнительные опции — боковые подушки безопасности, кожаная отделка руля, обогрев лобового стекла, мультимедийная система и другие. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что цены на автомобили Lada с 1 мая повысятся на 2%. По словам Соколова, руководство компании поставило цель не допустить повышение цен выше уровня инфляции.

В Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. «Цена автомобиля варьируется от 1,2 до 1,7 млн рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. В Перми машины также поступили в продажу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию «Эксперт-Авто», которая является одним из дилеров автомобилей Lada в Пермском крае. «АвтоВАЗ» начал производство нового поколения Lada Vesta в феврале 2023 года. Автомобили выпускаются в комплектациях Life, Enjoy и Techno. В двух последних версиях добавлены дополнительные опции — боковые подушки безопасности, кожаная отделка руля, обогрев лобового стекла, мультимедийная система и другие. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что цены на автомобили Lada с 1 мая повысятся на 2%. По словам Соколова, руководство компании поставило цель не допустить повышение цен выше уровня инфляции.