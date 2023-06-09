В Перми начались продажи нового автомобиля Lada

В Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова.
«Цена автомобиля варьируется от 1,2 до 1,7 млн рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. В Перми машины также поступили в продажу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию «Эксперт-Авто», которая является одним из дилеров автомобилей Lada в Пермском крае.
«АвтоВАЗ» начал производство нового поколения Lada Vesta в феврале 2023 года. Автомобили выпускаются в комплектациях Life, Enjoy и Techno. В двух последних версиях добавлены дополнительные опции — боковые подушки безопасности, кожаная отделка руля, обогрев лобового стекла, мультимедийная система и другие.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что цены на автомобили Lada с 1 мая повысятся на 2%. По словам Соколова, руководство компании поставило цель не допустить повышение цен выше уровня инфляции.
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