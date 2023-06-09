09 июня 2023

В Перми начались продажи нового автомобиля Lada

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Новые автомобили Lada Vesta выпускаются в трех комплектациях (архивное фото) Фото:

В Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова.

«Цена автомобиля варьируется от 1,2 до 1,7 млн рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. В Перми машины также поступили в продажу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию «Эксперт-Авто», которая является одним из дилеров автомобилей Lada в Пермском крае.

«АвтоВАЗ» начал производство нового поколения Lada Vesta в феврале 2023 года. Автомобили выпускаются в комплектациях Life, Enjoy и Techno. В двух последних версиях добавлены дополнительные опции — боковые подушки безопасности, кожаная отделка руля, обогрев лобового стекла, мультимедийная система и другие.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что цены на автомобили Lada с 1 мая повысятся на 2%. По словам Соколова, руководство компании поставило цель не допустить повышение цен выше уровня инфляции.

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В Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. «Цена автомобиля варьируется от 1,2 до 1,7 млн рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова. В Перми машины также поступили в продажу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию «Эксперт-Авто», которая является одним из дилеров автомобилей Lada в Пермском крае. «АвтоВАЗ» начал производство нового поколения Lada Vesta в феврале 2023 года. Автомобили выпускаются в комплектациях Life, Enjoy и Techno. В двух последних версиях добавлены дополнительные опции — боковые подушки безопасности, кожаная отделка руля, обогрев лобового стекла, мультимедийная система и другие. Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что цены на автомобили Lada с 1 мая повысятся на 2%. По словам Соколова, руководство компании поставило цель не допустить повышение цен выше уровня инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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