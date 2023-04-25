Автомобили Lada подорожают в России с 1 мая

Президент «АвтоВАЗа» Соколов: с 1 мая автомобили Lada подорожают в среднем на 2%
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Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, автомобиль, гранта, менеджер, ваз, автопром
Общее повышение цен по итогам года не будет превышать уровень инфляции, заявил Максим Соколов Фото:

Цены на автомобили Lada с 1 мая в среднем повысятся на 2%. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Цены на модели „АвтоВАЗа“ с 1 мая в среднем повысятся на 2%», — сообщил Соколов на международной промышленной выставке «Иннопром». Трансляция выставки проходила на youtube-канале «ИННОПРОМ». Президент компании добавил, что цены на автомобили повышаются в рамках инфляции. Руководство компании поставило цель не допустить повышения цен выше уровня инфляции по итогам года и на данный момент успешно ее выполняет, заключил Соколов.

Ранее директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков заявил, что в России ожидается снижение цен на подержанные автомобили премиум-класса. Также в Госдуму был внесен законопроект, по которому предлагается пресекать необоснованное завышение цен на новые автомобили, передает РАПСИ.

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Цены на автомобили Lada с 1 мая в среднем повысятся на 2%. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «Цены на модели „АвтоВАЗа“ с 1 мая в среднем повысятся на 2%», — сообщил Соколов на международной промышленной выставке «Иннопром». Трансляция выставки проходила на youtube-канале «ИННОПРОМ». Президент компании добавил, что цены на автомобили повышаются в рамках инфляции. Руководство компании поставило цель не допустить повышения цен выше уровня инфляции по итогам года и на данный момент успешно ее выполняет, заключил Соколов. Ранее директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков заявил, что в России ожидается снижение цен на подержанные автомобили премиум-класса. Также в Госдуму был внесен законопроект, по которому предлагается пресекать необоснованное завышение цен на новые автомобили, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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