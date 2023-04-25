Автомобили Lada подорожают в России с 1 мая

Цены на автомобили Lada с 1 мая в среднем повысятся на 2%. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
«Цены на модели „АвтоВАЗа“ с 1 мая в среднем повысятся на 2%», — сообщил Соколов на международной промышленной выставке «Иннопром». Трансляция выставки проходила на youtube-канале «ИННОПРОМ». Президент компании добавил, что цены на автомобили повышаются в рамках инфляции. Руководство компании поставило цель не допустить повышения цен выше уровня инфляции по итогам года и на данный момент успешно ее выполняет, заключил Соколов.
Ранее директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков заявил, что в России ожидается снижение цен на подержанные автомобили премиум-класса. Также в Госдуму был внесен законопроект, по которому предлагается пресекать необоснованное завышение цен на новые автомобили, передает РАПСИ.
Цены на автомобили Lada с 1 мая в среднем повысятся на 2%. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «Цены на модели „АвтоВАЗа“ с 1 мая в среднем повысятся на 2%», — сообщил Соколов на международной промышленной выставке «Иннопром». Трансляция выставки проходила на youtube-канале «ИННОПРОМ». Президент компании добавил, что цены на автомобили повышаются в рамках инфляции. Руководство компании поставило цель не допустить повышения цен выше уровня инфляции по итогам года и на данный момент успешно ее выполняет, заключил Соколов. Ранее директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков заявил, что в России ожидается снижение цен на подержанные автомобили премиум-класса. Также в Госдуму был внесен законопроект, по которому предлагается пресекать необоснованное завышение цен на новые автомобили, передает РАПСИ.