ГИБДД проведет тотальные проверки водителей в России

10 июня 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

В России ожидается массовая проверка водителей на дорогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России ожидаются новые массовые проверки водителей на дорогах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция столицы продолжит целенаправленную работу по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. <…> Призывает водителей-родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и использовать детские удерживающие устройства», — подчеркнули в ГИБДД. Сообщение приводится на сайте Autonews.ru. Основной упор в ходе проверок будет сделан на поиск водителей, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также внимание сотрудников будет обращено на безопасный провоз детей в автомобиле. Проверки пройдут на территории Москвы, Смоленска, Кургана, Курска, Рязанской, Самарской и Ивановской областей, на Алтае. URA.RU рассказывало, какие права есть у водителей при остановке сотрудником ГИБДД. Например, они могут снимать дорожного инспектора на камеру, а также у них есть возможность ознакомиться с протоколом и при желании не подписывать его. Автоэксперт из Санкт-Петербурга Максим Багаев рассказал, что частой причиной аварий на дорогах является наркотическое опьянение водителей, передают « Невские новости».

В России ожидаются новые массовые проверки водителей на дорогах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция столицы продолжит целенаправленную работу по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. <…> Призывает водителей-родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и использовать детские удерживающие устройства», — подчеркнули в ГИБДД. Сообщение приводится на сайте Autonews.ru. Основной упор в ходе проверок будет сделан на поиск водителей, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также внимание сотрудников будет обращено на безопасный провоз детей в автомобиле. Проверки пройдут на территории Москвы, Смоленска, Кургана, Курска, Рязанской, Самарской и Ивановской областей, на Алтае. URA.RU рассказывало, какие права есть у водителей при остановке сотрудником ГИБДД. Например, они могут снимать дорожного инспектора на камеру, а также у них есть возможность ознакомиться с протоколом и при желании не подписывать его. Автоэксперт из Санкт-Петербурга Максим Багаев рассказал, что частой причиной аварий на дорогах является наркотическое опьянение водителей, передают «Невские новости».