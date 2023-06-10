ГИБДД проведет тотальные проверки водителей в России

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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, проверка на дорогах, масочный режим, полицейский в маске, проверки на дорогах, полицейский рейд
В России ожидается массовая проверка водителей на дорогах Фото:

В России ожидаются новые массовые проверки водителей на дорогах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция столицы продолжит целенаправленную работу по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. <…> Призывает водителей-родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и использовать детские удерживающие устройства», — подчеркнули в ГИБДД. Сообщение приводится на сайте Autonews.ru.

Основной упор в ходе проверок будет сделан на поиск водителей, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также внимание сотрудников будет обращено на безопасный провоз детей в автомобиле. Проверки пройдут на территории Москвы, Смоленска, Кургана, Курска, Рязанской, Самарской и Ивановской областей, на Алтае.

URA.RU рассказывало, какие права есть у водителей при остановке сотрудником ГИБДД. Например, они могут снимать дорожного инспектора на камеру, а также у них есть возможность ознакомиться с протоколом и при желании не подписывать его. Автоэксперт из Санкт-Петербурга Максим Багаев рассказал, что частой причиной аварий на дорогах является наркотическое опьянение водителей, передают «Невские новости».

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В России ожидаются новые массовые проверки водителей на дорогах. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция столицы продолжит целенаправленную работу по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. <…> Призывает водителей-родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и использовать детские удерживающие устройства», — подчеркнули в ГИБДД. Сообщение приводится на сайте Autonews.ru. Основной упор в ходе проверок будет сделан на поиск водителей, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также внимание сотрудников будет обращено на безопасный провоз детей в автомобиле. Проверки пройдут на территории Москвы, Смоленска, Кургана, Курска, Рязанской, Самарской и Ивановской областей, на Алтае. URA.RU рассказывало, какие права есть у водителей при остановке сотрудником ГИБДД. Например, они могут снимать дорожного инспектора на камеру, а также у них есть возможность ознакомиться с протоколом и при желании не подписывать его. Автоэксперт из Санкт-Петербурга Максим Багаев рассказал, что частой причиной аварий на дорогах является наркотическое опьянение водителей, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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