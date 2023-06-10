Какие права есть у водителя при остановке сотрудником ГИБДД

10 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Водитель имеет право оставаться в машине при проверке документов Фото: Московец Илья © URA.RU Россияне зачастую не знают, как себя вести, когда их останавливают сотрудники ГИБДД, какие права имеют автовладельцы и на что могут рассчитывать. URA.RU собрало информацию, что можно и нужно делать водителю и как контролировать ситуацию. Право не выходить из машины при остановке инспектором Пункт 89 Административного регламента ГИБДД гласит, что водитель имеет право оставаться в машине при проверке документов. Инспектор может подойти к машине как со стороны водителя, так и со стороны пассажира, если ему что-то мешает или есть опасность. Однако сотрудник ГИБДД вправе попросить водителя покинуть транспортное средство, если нужно провести досмотр или по другим конкретным причинам. Право узнать причину остановки или ограничений движения Пункты 84, 89, 91 Административного регламента гласят, что при остановке машины сотрудник ГИБДД обязан объяснить причину, а также озвучить, какие документы нужно предоставить водителю. Инспектор имеет право остановить водителя, даже если нарушений не было. Сотрудник ГИБДД вправе проверить документы у пассажиров, если есть основания подозревать их в совершении преступления. Право объяснять свои действия или не давать показания Статья 51 Конституции РФ, пункты 51, 132 Административного регламента гласят, что при остановке транспортного средства инспектор обязан выслушать объяснения водителя, если тот что-то нарушил, и занести их в протокол. Доводы водителя могут стать смягчающим обстоятельством при назначении штрафа. Если же водитель предпочитает не давать показаний, он имеет на это полное право. Право снимать инспектора на камеру Статья 8 закона «О полиции» гласит, что вести видеозапись действий инспектора не запрещено, она может послужить доказательствами в суде. Запретить съемку могут, но для этого необходимы документ и основание. Право узнать телефон дежурной части инспектора, его должность, звание и фамилию Пункты 45, 52 Административного регламента, статья 5 закона «О полиции» гласят, что сотрудник ГИБДД обязан представиться, когда подходит к водителю. Водитель вправе попросить предоставить служебное удостоверение, а также поинтересоваться номером дежурной части или подразделения. Право изучить протокол, акт или постановление, получить их копии Пункты 134, 151, 168, 211 Административного регламента гласят, что при составлении протокола или акта инспектор обязан сделать копию для водителя. В случае, когда составлен не тот документ, его можно признать недействительным. Право не подписывать протокол и указывать разногласия Статьи 28.1.1, 28.2 КоАП РФ гласят, что после составления протокола сотрудник ГИБДД сначала дает водителю с ним ознакомиться и подписать, а затем выдает копию. Следует сразу сделать замечания, если они есть. Например, если на месте нарушения не было свидетелей. Право ничего не платить на месте Статьи 290, 291 УК РФ гласят, что инспектор ГИБДД не имеет право требовать деньги с нарушителя. Взятка может привести к огромным штрафам или лишению свободы. Если у вас потребовали деньги, следует отказаться или написать жалобу. Право требовать понятых или видеозапись при досмотре Пункты 146, 147, 203 Административного регламента, статья 25.7 КоАП РФ гласят, что для досмотра автомобиля у инспектора должны быть основания. Понятия «осмотр» и «досмотр» отличаются. При досмотре пассажирам необходимо выйти из машины, а сотрудник при этом может трогать вещи. При досмотре обязательно должны присутствовать понятые и вестись видеосъемка. Если эти требования не были соблюдены, нужно указать это в протоколе. Право не отдавать водительские права без решения суда Пункт 221 Административного регламента гласит, что инспектор не имеет права забирать водительское удостоверение на месте, для этого необходимо решение суда. Инспектор должен составить протокол и отстранить водителя от управления автомобилем. Право на медицинское освидетельствование Пункт 234 Административного регламента гласит, что водитель вправе отказаться от проверки на алкоголь сотрудником ГИБДД, в таком случае его направят на медицинское освидетельствование. Обычно оно точнее проверки на алкотестере. Право на жалобы, защиту прав и компенсацию убытков Статьи 33, 53 закона «О полиции», пункт 316 Административного регламента, глава 30 КоАП РФ, гласят: если инспектор нарушил ваши права, вы можете жаловаться. А также требовать компенсацию от МВД, если вам причинили ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне зачастую не знают, как себя вести, когда их останавливают сотрудники ГИБДД, какие права имеют автовладельцы и на что могут рассчитывать. URA.RU собрало информацию, что можно и нужно делать водителю и как контролировать ситуацию. Пункт 89 Административного регламента ГИБДД гласит, что водитель имеет право оставаться в машине при проверке документов. Инспектор может подойти к машине как со стороны водителя, так и со стороны пассажира, если ему что-то мешает или есть опасность. Однако сотрудник ГИБДД вправе попросить водителя покинуть транспортное средство, если нужно провести досмотр или по другим конкретным причинам. Пункты 84, 89, 91 Административного регламента гласят, что при остановке машины сотрудник ГИБДД обязан объяснить причину, а также озвучить, какие документы нужно предоставить водителю. Инспектор имеет право остановить водителя, даже если нарушений не было. Сотрудник ГИБДД вправе проверить документы у пассажиров, если есть основания подозревать их в совершении преступления. Статья 51 Конституции РФ, пункты 51, 132 Административного регламента гласят, что при остановке транспортного средства инспектор обязан выслушать объяснения водителя, если тот что-то нарушил, и занести их в протокол. Доводы водителя могут стать смягчающим обстоятельством при назначении штрафа. Если же водитель предпочитает не давать показаний, он имеет на это полное право. Статья 8 закона «О полиции» гласит, что вести видеозапись действий инспектора не запрещено, она может послужить доказательствами в суде. Запретить съемку могут, но для этого необходимы документ и основание. Пункты 45, 52 Административного регламента, статья 5 закона «О полиции» гласят, что сотрудник ГИБДД обязан представиться, когда подходит к водителю. Водитель вправе попросить предоставить служебное удостоверение, а также поинтересоваться номером дежурной части или подразделения. Пункты 134, 151, 168, 211 Административного регламента гласят, что при составлении протокола или акта инспектор обязан сделать копию для водителя. В случае, когда составлен не тот документ, его можно признать недействительным. Статьи 28.1.1, 28.2 КоАП РФ гласят, что после составления протокола сотрудник ГИБДД сначала дает водителю с ним ознакомиться и подписать, а затем выдает копию. Следует сразу сделать замечания, если они есть. Например, если на месте нарушения не было свидетелей. Статьи 290, 291 УК РФ гласят, что инспектор ГИБДД не имеет право требовать деньги с нарушителя. Взятка может привести к огромным штрафам или лишению свободы. Если у вас потребовали деньги, следует отказаться или написать жалобу. Пункты 146, 147, 203 Административного регламента, статья 25.7 КоАП РФ гласят, что для досмотра автомобиля у инспектора должны быть основания. Понятия «осмотр» и «досмотр» отличаются. При досмотре пассажирам необходимо выйти из машины, а сотрудник при этом может трогать вещи. При досмотре обязательно должны присутствовать понятые и вестись видеосъемка. Если эти требования не были соблюдены, нужно указать это в протоколе. Пункт 221 Административного регламента гласит, что инспектор не имеет права забирать водительское удостоверение на месте, для этого необходимо решение суда. Инспектор должен составить протокол и отстранить водителя от управления автомобилем. Пункт 234 Административного регламента гласит, что водитель вправе отказаться от проверки на алкоголь сотрудником ГИБДД, в таком случае его направят на медицинское освидетельствование. Обычно оно точнее проверки на алкотестере. Статьи 33, 53 закона «О полиции», пункт 316 Административного регламента, глава 30 КоАП РФ, гласят: если инспектор нарушил ваши права, вы можете жаловаться. А также требовать компенсацию от МВД, если вам причинили ущерб.