В ДТП под Екатеринбургом получила серьезные травмы 17-летняя девушка. Фото

10 июня 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Пассажирку госпитализировали с различными травмами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушка 17 лет пострадала в столкновении двух автомобилей на 22-м километре Полевского тракта 10 июня. Как сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу, водитель Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz, после чего Hyundai отбросило в кювет. Пассажирку госпитализировали с различными травмами. «По предварительной информации, 41-летний водитель Daewoo Nexia, 10 июня около 11:40, выезжая с прилегающей территории, врезался в Hyundai Getz. От удара вторую машину отбросило в кювет. В Hyundai Getz была 17-летняя девочка, ее увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении. Инспекторы выяснили, что стаж вождения у водителя Daewoo Nexia составляет девять лет. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры. Машину отбросило после столкновения с иномаркой Фото: telegram-канал Гостоавинспекции Екатеринбурга Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: telegram-канал Гостоавинспекции Екатеринбурга

Девушка 17 лет пострадала в столкновении двух автомобилей на 22-м километре Полевского тракта 10 июня. Как сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу, водитель Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz, после чего Hyundai отбросило в кювет. Пассажирку госпитализировали с различными травмами. «По предварительной информации, 41-летний водитель Daewoo Nexia, 10 июня около 11:40, выезжая с прилегающей территории, врезался в Hyundai Getz. От удара вторую машину отбросило в кювет. В Hyundai Getz была 17-летняя девочка, ее увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении. Инспекторы выяснили, что стаж вождения у водителя Daewoo Nexia составляет девять лет. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры.