09 июня 2023

В ДТП под Екатеринбургом получила серьезные травмы 17-летняя девушка. Фото

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Ремонт здания БСМП. Курган , машина скорой помощи, скорая помошь
Пассажирку госпитализировали с различными травмами (фото из архива) Фото:

Девушка 17 лет пострадала в столкновении двух автомобилей на 22-м километре Полевского тракта 10 июня. Как сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу, водитель Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz, после чего Hyundai отбросило в кювет. Пассажирку госпитализировали с различными травмами.

«По предварительной информации, 41-летний водитель Daewoo Nexia, 10 июня около 11:40, выезжая с прилегающей территории, врезался в Hyundai Getz. От удара вторую машину отбросило в кювет. В Hyundai Getz была 17-летняя девочка, ее увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении.

Инспекторы выяснили, что стаж вождения у водителя Daewoo Nexia составляет девять лет. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры.

Машину отбросило после столкновения с иномаркой
Машину отбросило после столкновения с иномаркой
Фото:
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии
Фото:

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Девушка 17 лет пострадала в столкновении двух автомобилей на 22-м километре Полевского тракта 10 июня. Как сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу, водитель Daewoo Nexia врезался в Hyundai Getz, после чего Hyundai отбросило в кювет. Пассажирку госпитализировали с различными травмами. «По предварительной информации, 41-летний водитель Daewoo Nexia, 10 июня около 11:40, выезжая с прилегающей территории, врезался в Hyundai Getz. От удара вторую машину отбросило в кювет. В Hyundai Getz была 17-летняя девочка, ее увезли в больницу с различными травмами», — сказано в сообщении. Инспекторы выяснили, что стаж вождения у водителя Daewoo Nexia составляет девять лет. Сотрудники Госавтоинспекции опросили участников аварии, составили процессуальные документы и провели замеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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