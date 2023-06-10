В России на службу по контракту приняли рекордное число солдат

В июне в России появилось рекордное количество контрактников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За десять дней июня 2023 года на службу по контракту приняли более 13,5 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков.
«За десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае», — заявил Панков. Его слова передает РИА Новости. Он отмечает, что число превышает в 3,1 раза рекорд апреля 2023 года.
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