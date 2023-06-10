В России на службу по контракту приняли рекордное число солдат

Минобороны: за июнь на службу по контракту приняли 13,5 тысяч человек
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В июне в России появилось рекордное количество контрактников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За десять дней июня 2023 года на службу по контракту приняли более 13,5 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков.

«За десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае», — заявил Панков. Его слова передает РИА Новости. Он отмечает, что число превышает в 3,1 раза рекорд апреля 2023 года.

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За десять дней июня 2023 года на службу по контракту приняли более 13,5 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков. «За десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае», — заявил Панков. Его слова передает РИА Новости. Он отмечает, что число превышает в 3,1 раза рекорд апреля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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