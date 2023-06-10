Высокопоставленного сотрудника Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве

Замначальника центра госэкспертизы Росгвардии Снегирев арестован по делу о мошенничестве

10 июня 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Сотрудника Росгвардии Алексея Снегирева арестовали на два месяца по делу о мошенничестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев был задержан и арестован 9 июня по делу о мошенничестве. Об этом заявил председатель думского комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. Он добавил, что были арестованы по данному делу экс-начальник управления капстроительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. «Зам.начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован по делу о мошенничестве. Он подозревается в изготовлении подложной экспертизы», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале . Он отметил, что обвиняемый был арестован 9 июня на 2 месяца. В его кабинете и дома были устроены обыски. По словам Хинштейна, подрядчики повысили сумму сметы на ремонт здания МВД в Газетном переулке, предоставив на экспертизу фальшивые документы. «За положительное заключение — Снегирев, как предполагает следствие, мог получить „откат“: заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают его родственники», — заявил депутат. У экс-начальника управления кап.строительства департамента тыла МВД Петрухина были конфискованы через суд две квартиры. Отставной полковник не смог доказать законность приобретенной недвижимости. «Ближайшие 2 месяца он вместе с бывшим замом — проведет теперь в камере СИЗО», — сообщил Хинштейн. По его словам, реализация всех материалов по делу Снегирева происходила под контролем директора Росгвардии Виктора Золотова, который «неизменно жестко относится к фактам внутренней коррупции». Хинштейн отметил, что это не последнее разоблачение в Росгвардии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев был задержан и арестован 9 июня по делу о мошенничестве. Об этом заявил председатель думского комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн. Он добавил, что были арестованы по данному делу экс-начальник управления капстроительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. «Зам.начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован по делу о мошенничестве. Он подозревается в изготовлении подложной экспертизы», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что обвиняемый был арестован 9 июня на 2 месяца. В его кабинете и дома были устроены обыски. По словам Хинштейна, подрядчики повысили сумму сметы на ремонт здания МВД в Газетном переулке, предоставив на экспертизу фальшивые документы. «За положительное заключение — Снегирев, как предполагает следствие, мог получить „откат“: заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают его родственники», — заявил депутат. У экс-начальника управления кап.строительства департамента тыла МВД Петрухина были конфискованы через суд две квартиры. Отставной полковник не смог доказать законность приобретенной недвижимости. «Ближайшие 2 месяца он вместе с бывшим замом — проведет теперь в камере СИЗО», — сообщил Хинштейн. По его словам, реализация всех материалов по делу Снегирева происходила под контролем директора Росгвардии Виктора Золотова, который «неизменно жестко относится к фактам внутренней коррупции». Хинштейн отметил, что это не последнее разоблачение в Росгвардии.