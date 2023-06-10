Британия выделит Украине 20 млн долларов после ЧП на Каховской ГЭС

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Великобритания отправит 20 млн долларов на Украину на помощь пострадавшим от ЧП на Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Правительство Великобритании отправит дополнительно 20 млн долларов для помощи пострадавшим из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом говорится в заявлении правительства.

«Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся и включает в себя £10 млн для движения Красного Креста, £5 млн для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и £1 млн для Международной организации по миграции», — сообщается в документе на сайте правительства. Отмечается, что в Херсонскую область уже были отправлены два британских спасательных судна, оборудование для поиска и спасения и наборы для оказания медицинской помощи.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что наводнение в Херсонской области оказало огромное влияние на жителей региона. «Выделяемые нами средства играют ключевую роль в оказании помощи украинским экстренным службам и гуманитарным организациям, которые помогают эвакуировать людей и доставлять помощь туда, где она необходима, — сообщил он. Он отметил, что Великобритания одна из первых помогает странам, которые нуждаются в помощи.

Ранее стало известно, что украинская власть недовольна тем, что Запад не подтверждает версию Киева о разрушении Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал атаку по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Он добавил, что действия украинской власти привели к масштабной экологической катастрофе, передает телеканал 360.

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Правительство Великобритании отправит дополнительно 20 млн долларов для помощи пострадавшим из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом говорится в заявлении правительства. «Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся и включает в себя £10 млн для движения Красного Креста, £5 млн для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и £1 млн для Международной организации по миграции», — сообщается в документе на сайте правительства. Отмечается, что в Херсонскую область уже были отправлены два британских спасательных судна, оборудование для поиска и спасения и наборы для оказания медицинской помощи. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что наводнение в Херсонской области оказало огромное влияние на жителей региона. «Выделяемые нами средства играют ключевую роль в оказании помощи украинским экстренным службам и гуманитарным организациям, которые помогают эвакуировать людей и доставлять помощь туда, где она необходима, — сообщил он. Он отметил, что Великобритания одна из первых помогает странам, которые нуждаются в помощи. Ранее стало известно, что украинская власть недовольна тем, что Запад не подтверждает версию Киева о разрушении Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал атаку по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Он добавил, что действия украинской власти привели к масштабной экологической катастрофе, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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