09 июня 2023

Как горел деревянный дом в Ноябрьске. Фоторепортаж

В ЯНАО сгорел деревянный двухэтажный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, брызги воды, пожарный рукав, пожарный
Площадь пожара составила 100 квадратных метров Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В 20:07 минут на пульт пожарной охраны Ноябрьска поступило сообщение о возгорании на втором этаже двухэтажного жилого дома по адресу улица Северная дом 6. Когда к дому прибыло пожарное подразделение был замечен пожар на втором этаже. В 21:05 сотрудники ликвидировали открытое горение. В 21:19 были устранены последствия пожара», — сообщила пресс-служба в telegram-канале.

По их словам, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работал 21 сотрудник МЧС и восемь единиц техники. Угрозы распространения пожара нет. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал.

Остальные детали случившегося уточняются. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В 20:07 минут на пульт пожарной охраны Ноябрьска поступило сообщение о возгорании на втором этаже двухэтажного жилого дома по адресу улица Северная дом 6. Когда к дому прибыло пожарное подразделение был замечен пожар на втором этаже. В 21:05 сотрудники ликвидировали открытое горение. В 21:19 были устранены последствия пожара», — сообщила пресс-служба в telegram-канале. По их словам, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работал 21 сотрудник МЧС и восемь единиц техники. Угрозы распространения пожара нет. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал. Остальные детали случившегося уточняются. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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