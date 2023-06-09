В Ноябрьске (ЯНАО) сгорел жилой деревянный дом по адресу улица Северная, 6. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«В 20:07 минут на пульт пожарной охраны Ноябрьска поступило сообщение о возгорании на втором этаже двухэтажного жилого дома по адресу улица Северная дом 6. Когда к дому прибыло пожарное подразделение был замечен пожар на втором этаже. В 21:05 сотрудники ликвидировали открытое горение. В 21:19 были устранены последствия пожара», — сообщила пресс-служба в telegram-канале.
По их словам, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работал 21 сотрудник МЧС и восемь единиц техники. Угрозы распространения пожара нет. Из дома было эвакуировано восемь человек, никто из них не пострадал.
Остальные детали случившегося уточняются. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу главного управления МЧС России по ЯНАО. Ответ ожидается.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.