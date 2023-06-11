В Калмыкии 9 человек погибли в двух ДТП за сутки

В Калмыкии произошло два ДТП за сутки, в результате которых погибли девять человек. Об этом сообщает МВД по республике.
«В результате ДТП [на 132-м километре ФАД Р-216] на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada», —
Еще одно ДТП произошло на 41-м километре дороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. Там столкнулись ВАЗ-2107 и фура. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте. На месте происшествия работают следователи.
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