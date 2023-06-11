В Калмыкии 9 человек погибли в двух ДТП за сутки

11 июня 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Калмыкии в течение нескольких часов произошло два ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Калмыкии произошло два ДТП за сутки, в результате которых погибли девять человек. Об этом сообщает МВД по республике. «В результате ДТП [на 132-м километре ФАД Р-216] на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada», — отмечается в сообщении ведомства. Также сообщается, что среди погибших были двое несовершеннолетних. Еще одно ДТП произошло на 41-м километре дороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. Там столкнулись ВАЗ-2107 и фура. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте. На месте происшествия работают следователи.

В Калмыкии произошло два ДТП за сутки, в результате которых погибли девять человек. Об этом сообщает МВД по республике. «В результате ДТП [на 132-м километре ФАД Р-216] на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины Lada», — отмечается в сообщении ведомства. Также сообщается, что среди погибших были двое несовершеннолетних. Еще одно ДТП произошло на 41-м километре дороги Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. Там столкнулись ВАЗ-2107 и фура. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира погибли на месте. На месте происшествия работают следователи.