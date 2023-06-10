Синоптики выпустили экстренное обращение к свердловчанам

Синоптики объявили пятый, максимальный, класс пожарной опасности на территории Свердловской области до 13 июня. Об этом следует из данных Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Свердловской области объявлен пятый класс пожарной опасности до 13 июня. Местами 13 июня на севере области ожидается четвертый класс пожарной опасности», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГБУ «Уральское УГМС». С 11 по 13 июня высок риск возникновения лесных пожаров. При таком уровне пожарной опасности огонь пожар возникает от любого источника огня и повышенных температур.
Ранее метеоролог Алексей Пулин заявил, что во многих населенных пунктах Свердловской области в ночь на День России температура воздуха упадет ниже ноля градусов. По его словам, такая температура ожидается в Ревде, Полевском и других городах региона.
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