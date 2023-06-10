Синоптик назвал свердловские города, где ожидаются заморозки в ночь на День России

В Ревде и Полевском ночью 12 июня температура воздуха упадет ниже нуля градусов

11 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

В Полевском, Ревде, Первоуральске и Ачите ночью в День России будет холодно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Красноуфимске, Полевском, Первоуральске, Ревде, а также в Ачитском, Артинском, Нижнесергинском и Шалинском районах в ночь на 12 июня ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Поступление холодного воздуха приведет к усилению антициклона. Для Свердловской области в зоне наибольшего риска находятся Ревда, Первоуральск, Полевской, Красноуфимский, Ачитский, Артинский, Нижнесергинский и Шалинский район, здесь температура опустится ниже нуля», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин отметил, что на остальной территории Свердловской области будет также достаточно холодно. Он не исключил вероятность появления локальных заморозков на почве. Ранее синоптик Пулин предсказал свердловчанам холодный ветер. Он считает, что в Свердловской области 11 июня ожидается ветер до 14 метров в секунду.

В Красноуфимске, Полевском, Первоуральске, Ревде, а также в Ачитском, Артинском, Нижнесергинском и Шалинском районах в ночь на 12 июня ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Поступление холодного воздуха приведет к усилению антициклона. Для Свердловской области в зоне наибольшего риска находятся Ревда, Первоуральск, Полевской, Красноуфимский, Ачитский, Артинский, Нижнесергинский и Шалинский район, здесь температура опустится ниже нуля», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин отметил, что на остальной территории Свердловской области будет также достаточно холодно. Он не исключил вероятность появления локальных заморозков на почве. Ранее синоптик Пулин предсказал свердловчанам холодный ветер. Он считает, что в Свердловской области 11 июня ожидается ветер до 14 метров в секунду.