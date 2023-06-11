Депутат Нилов назвал даты индексации пенсий в 2025 году

Депутат Нилов: пенсии проиндексируются 1 февраля и 1 апреля 2025 года

11 июня 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Благодаря индексации, страна вернется к нормам 2019 года, заверил депутат Ярослав Нилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индексация страховых пенсий произойдет 1 февраля и 1 апреля 2025 году. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Индексация страховых пенсий продолжится: 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля — если позволит профицит бюджета Социального фонда», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря этому страна вернется к нормам 2019 года. До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год. По словам Нилова, в 2025 году переходный период завершится, но будут действовать прежние нормы, и индексация страховых пенсий продолжится. Ранее Нилов сообщал, что в 2025 году для пенсионеров денежные выплаты дважды проиндексируются. По словам депутата, после окончания переходного периода пенсии будут расти по фактической инфляции.

Индексация страховых пенсий произойдет 1 февраля и 1 апреля 2025 году. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Индексация страховых пенсий продолжится: 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля — если позволит профицит бюджета Социального фонда», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря этому страна вернется к нормам 2019 года. До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год. По словам Нилова, в 2025 году переходный период завершится, но будут действовать прежние нормы, и индексация страховых пенсий продолжится. Ранее Нилов сообщал, что в 2025 году для пенсионеров денежные выплаты дважды проиндексируются. По словам депутата, после окончания переходного периода пенсии будут расти по фактической инфляции.