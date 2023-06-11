Депутат Нилов назвал даты индексации пенсий в 2025 году

Депутат Нилов: пенсии проиндексируются 1 февраля и 1 апреля 2025 года
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Благодаря индексации, страна вернется к нормам 2019 года, заверил депутат Ярослав Нилов Фото:

Индексация страховых пенсий произойдет 1 февраля и 1 апреля 2025 году. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Индексация страховых пенсий продолжится: 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля — если позволит профицит бюджета Социального фонда», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря этому страна вернется к нормам 2019 года.

До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год. По словам Нилова, в 2025 году переходный период завершится, но будут действовать прежние нормы, и индексация страховых пенсий продолжится.

Ранее Нилов сообщал, что в 2025 году для пенсионеров денежные выплаты дважды проиндексируются. По словам депутата, после окончания переходного периода пенсии будут расти по фактической инфляции.

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Индексация страховых пенсий произойдет 1 февраля и 1 апреля 2025 году. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Индексация страховых пенсий продолжится: 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля — если позволит профицит бюджета Социального фонда», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря этому страна вернется к нормам 2019 года. До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год. По словам Нилова, в 2025 году переходный период завершится, но будут действовать прежние нормы, и индексация страховых пенсий продолжится. Ранее Нилов сообщал, что в 2025 году для пенсионеров денежные выплаты дважды проиндексируются. По словам депутата, после окончания переходного периода пенсии будут расти по фактической инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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