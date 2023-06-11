Финансист Баджурак: сдача ипотечной квартиры в аренду не окупит расходы за 30 лет

12 июня 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Аренда квартиры стала выгоднее ипотеки, сказал Ярослав Баджурак Фото: Размик Закарян © URA.RU Сдача в аренду однокомнатной квартиры, купленной в ипотеку, не сможет окупить расходы даже за 30 лет при наличии минимальной ставки по кредиту. Об этом сообщил URA.RU исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. «За три года действия льготных госпрограмм цены на квартиры выросли почти на 80%. А из-за кризиса и мер регулирования ЦБ средние ставки по ипотеке вернулись к значениям 2020 года. В апреле средневзвешенная ставка достигла 8,52%. То есть ипотека подорожала, причем только с начала 2023 года почти на 2%. Инвестору не хватит денег арендаторов для ежемесячного платежа, и нужно будет вносить собственные деньги. Исходя из текущих цен аренды, ипотечная однушка в Москве не окупится даже за 30 лет (срок кредита — прим. ред.). В Санкт-Петербурге арендодатель проигрывает еще больше. Сейчас многим людям опять выгоднее снимать квартиру, а не брать ипотеку. Пока цены на недвижимость не „остынут“, расходы по ипотеке будут неоправданно высокими», — сказал Ярослав Баджурак. Эти выводы были сделаны на основе средней стоимости жилья и аренды и ставки по ипотеке, отметил эксперт. «Для того, чтобы доходы от аренды покрывали ипотеку ежемесячный платеж по кредиту должен быть ниже арендного. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве 11,2 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,4 млн рублей — свидетельствуют данные „Домклик“. Цена аренды за однушку в Москве — 48,2 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 28,4 тысячи рублей в месяц. Платеж по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру в Москве по ставке 6% — 57 077 рубля. В Санкт-Петербурге — 42 808 рублей», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сдача в аренду однокомнатной квартиры, купленной в ипотеку, не сможет окупить расходы даже за 30 лет при наличии минимальной ставки по кредиту. Об этом сообщил URA.RU исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. «За три года действия льготных госпрограмм цены на квартиры выросли почти на 80%. А из-за кризиса и мер регулирования ЦБ средние ставки по ипотеке вернулись к значениям 2020 года. В апреле средневзвешенная ставка достигла 8,52%. То есть ипотека подорожала, причем только с начала 2023 года почти на 2%. Инвестору не хватит денег арендаторов для ежемесячного платежа, и нужно будет вносить собственные деньги. Исходя из текущих цен аренды, ипотечная однушка в Москве не окупится даже за 30 лет (срок кредита — прим. ред.). В Санкт-Петербурге арендодатель проигрывает еще больше. Сейчас многим людям опять выгоднее снимать квартиру, а не брать ипотеку. Пока цены на недвижимость не „остынут“, расходы по ипотеке будут неоправданно высокими», — сказал Ярослав Баджурак. Эти выводы были сделаны на основе средней стоимости жилья и аренды и ставки по ипотеке, отметил эксперт. «Для того, чтобы доходы от аренды покрывали ипотеку ежемесячный платеж по кредиту должен быть ниже арендного. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве 11,2 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 8,4 млн рублей — свидетельствуют данные „Домклик“. Цена аренды за однушку в Москве — 48,2 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 28,4 тысячи рублей в месяц. Платеж по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру в Москве по ставке 6% — 57 077 рубля. В Санкт-Петербурге — 42 808 рублей», — объяснил собеседник агентства.