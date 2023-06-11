«Росатом»: Украина продолжает обстрелы инфраструктуры ЗАЭС

11 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Западные власти продолжают молчать об обстрелах ЗАЭС, заявил Алексей Лихачев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине отказались от предложения МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции и продолжают ее обстреливать. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Они де-факто не поддержали предложения Гросси, <…> фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так, как они хотят, но это вот „как хотят“ выразилось в обстреле», — сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Он отметил, что западные власти при этом продолжают молчать. Ранее Запорожскую АЭС пытались атаковать три украинских ударных дрона со взрывчаткой, передает «Национальная служба новостей». Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно перехватили их на подлете к станции.

На Украине отказались от предложения МАГАТЭ создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции и продолжают ее обстреливать. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Они де-факто не поддержали предложения Гросси, <…> фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так, как они хотят, но это вот „как хотят“ выразилось в обстреле», — сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Он отметил, что западные власти при этом продолжают молчать. Ранее Запорожскую АЭС пытались атаковать три украинских ударных дрона со взрывчаткой, передает «Национальная служба новостей». Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно перехватили их на подлете к станции.