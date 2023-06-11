Глава Крыма Аксенов рассказал о повреждениях на железной дороге

11 июня 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Пострадавших в связи с происшествием нет, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Крыму из-за повреждения железной дороги приостановлено движение. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что проблемы устранят в течение трех-четырех часов. Как сообщил глава республики, пострадавших в связи с происшествием нет, а для людей организован трансфер автобусами. Аксенов также заявил, что взял ситуацию на личный контроль. Ранее в Крыму российская противовоздушная оборона отразила атаку двух баллистических ракет, запущенных украинским ОТРК «Гром-2». Глава Крыма обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, передает «Национальная служба новостей».

В Крыму из-за повреждения железной дороги приостановлено движение. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что проблемы устранят в течение трех-четырех часов. Как сообщил глава республики, пострадавших в связи с происшествием нет, а для людей организован трансфер автобусами. Аксенов также заявил, что взял ситуацию на личный контроль. Ранее в Крыму российская противовоздушная оборона отразила атаку двух баллистических ракет, запущенных украинским ОТРК «Гром-2». Глава Крыма обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, передает «Национальная служба новостей».