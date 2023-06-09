Киев отказался от мирных планов третьих стран Резников: Киев не нуждается в посредниках, если цели СВО остаются прежними 09 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 + Желающих примирить Киев и Москву целая очередь, заявил Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если цели спецоперации РФ остаются прежними, Киев не нуждается в посредниках для переговоров. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников. «Всем, по сути, было сказано, что если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого посредника — сначала идентифицировать интересы сторон», — сказал Резников в интервью для YouTube-канала украинского издания «Новое время». Он отметил, что желающих примирить Киев и Москву целая очередь. Ранее Резников заявлял, что мир с Россией возможен только при изменении российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что сначала Россия «должна уйти», передает «телеканал 360». Если цели спецоперации РФ остаются прежними, Киев не нуждается в посредниках для переговоров. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников. «Всем, по сути, было сказано, что если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого посредника — сначала идентифицировать интересы сторон», — сказал Резников в интервью для YouTube-канала украинского издания «Новое время». Он отметил, что желающих примирить Киев и Москву целая очередь. Ранее Резников заявлял, что мир с Россией возможен только при изменении российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что сначала Россия «должна уйти», передает «телеканал 360». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям