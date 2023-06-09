Киев отказался от мирных планов третьих стран

Резников: Киев не нуждается в посредниках, если цели СВО остаются прежними
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Желающих примирить Киев и Москву целая очередь, заявил Алексей Резников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если цели спецоперации РФ остаются прежними, Киев не нуждается в посредниках для переговоров. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.

«Всем, по сути, было сказано, что если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого посредника — сначала идентифицировать интересы сторон», — сказал Резников в интервью для YouTube-канала украинского издания «Новое время». Он отметил, что желающих примирить Киев и Москву целая очередь.

Ранее Резников заявлял, что мир с Россией возможен только при изменении российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что сначала Россия «должна уйти», передает «телеканал 360».

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Если цели спецоперации РФ остаются прежними, Киев не нуждается в посредниках для переговоров. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников. «Всем, по сути, было сказано, что если вы говорите о медиации или фасилитации, то правило любого посредника — сначала идентифицировать интересы сторон», — сказал Резников в интервью для YouTube-канала украинского издания «Новое время». Он отметил, что желающих примирить Киев и Москву целая очередь. Ранее Резников заявлял, что мир с Россией возможен только при изменении российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что сначала Россия «должна уйти», передает «телеканал 360».
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Ссылки по теме
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