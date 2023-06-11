ВВС Украины: Киев получает от западных партнеров советскую технику

Запад поставляет Украине в основном советскую технику. Об этом заявил представитель командования военно-воздушных сил страны Юрий Игнат.
«У нас ракеты С-300 и „Букам“ (зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 — прим URA.RU) тоже бы уже давно закончились, если бы нам не помогали наши западные партнеры. Потому что во многих странах мира есть старые советские комплексы, как у нас в Украине», — сказал Игнат в интервью украинскому изданию «Правда». Он отметил, что все системы противовоздушной обороны в стране советские.
По словам Игната, Киеву придется долго ждать, чтобы полностью заменить советскую систему. Он отметил, что если Запад поставил Украине определенную технику, не стоит думать, что у нее уже все есть.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Вооруженных сил Украины истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. По его словам, если ракеты для советской ПВО не производятся в стране, то противовоздушную оборону следует заменить западной.
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