Минобороны Украины: у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО

27 апреля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

В Киеве готовят замену для советских систем ПВО, заявил Резников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. «У нас есть советская система, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — передает РБК-Украина слова Резникова. В Киеве отметили, что уже определились с заменой советской системы ПВО. Он отметил, что для Украины система ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что прилететь снаряд может в любую точку страны. «Я — самый затратный сегодня министр, с точки зрения использования денег на содержание ВСУ. При этом, я самый большой работодатель — всех надо накормить, одеть, обуть, сейчас еще и полечить. Страна должна выживать, для этого ПВО — это №1», — добавил министр обороны Украины. Британский военный Кроуфорд уверен, что ВСУ практически истратили запас ракет ПВО. Это делает их легкой добычей для России. Также немецкий наемник, воевавший за сторону Украины признался в проблеме с военной техникой. В MWM прогнозируют полное истощение противовоздушной обороны ВСУ, предназначенной к защите линии фронта, к 23 мая 2023 года.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. «У нас есть советская система, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — передает РБК-Украина слова Резникова. В Киеве отметили, что уже определились с заменой советской системы ПВО. Он отметил, что для Украины система ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что прилететь снаряд может в любую точку страны. «Я — самый затратный сегодня министр, с точки зрения использования денег на содержание ВСУ. При этом, я самый большой работодатель — всех надо накормить, одеть, обуть, сейчас еще и полечить. Страна должна выживать, для этого ПВО — это №1», — добавил министр обороны Украины. Британский военный Кроуфорд уверен, что ВСУ практически истратили запас ракет ПВО. Это делает их легкой добычей для России. Также немецкий наемник, воевавший за сторону Украины признался в проблеме с военной техникой. В MWM прогнозируют полное истощение противовоздушной обороны ВСУ, предназначенной к защите линии фронта, к 23 мая 2023 года.