Минобороны Украины: у Киева заканчиваются запасы ракет к советской системе ПВО

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Вооруженные силы Украины. stock, с-300, пво, ВСУ, stock
В Киеве готовят замену для советских систем ПВО, заявил Резников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«У нас есть советская система, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — передает РБК-Украина слова Резникова. В Киеве отметили, что уже определились с заменой советской системы ПВО.

Он отметил, что для Украины система ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что прилететь снаряд может в любую точку страны. «Я — самый затратный сегодня министр, с точки зрения использования денег на содержание ВСУ. При этом, я самый большой работодатель — всех надо накормить, одеть, обуть, сейчас еще и полечить. Страна должна выживать, для этого ПВО — это №1», — добавил министр обороны Украины.

Британский военный Кроуфорд уверен, что ВСУ практически истратили запас ракет ПВО. Это делает их легкой добычей для России. Также немецкий наемник, воевавший за сторону Украины признался в проблеме с военной техникой. В MWM прогнозируют полное истощение противовоздушной обороны ВСУ, предназначенной к защите линии фронта, к 23 мая 2023 года.

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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощаются запасы ракет к советской системе ПВО. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. «У нас есть советская система, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — передает РБК-Украина слова Резникова. В Киеве отметили, что уже определились с заменой советской системы ПВО. Он отметил, что для Украины система ПВО оставалось, остается и будет приоритетом №1, потому что прилететь снаряд может в любую точку страны. «Я — самый затратный сегодня министр, с точки зрения использования денег на содержание ВСУ. При этом, я самый большой работодатель — всех надо накормить, одеть, обуть, сейчас еще и полечить. Страна должна выживать, для этого ПВО — это №1», — добавил министр обороны Украины. Британский военный Кроуфорд уверен, что ВСУ практически истратили запас ракет ПВО. Это делает их легкой добычей для России. Также немецкий наемник, воевавший за сторону Украины признался в проблеме с военной техникой. В MWM прогнозируют полное истощение противовоздушной обороны ВСУ, предназначенной к защите линии фронта, к 23 мая 2023 года.
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