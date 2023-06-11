В Перми начнут продавать китайские автомобили Livan

В Перми с 15 июня начнут продавать китайские автомобили Livan. Об этом сообщил руководитель компании «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров.
«Автоцентр Livan находится на улице Героев Хасана, 105Б. Машины китайского бренда уже имеются в наличии», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Бахтиярова.
По данным издания, в Пермь придут пять новых китайских автомобильных брендов. Летом ожидается старт продаж таких марок автомобилей как — SWM, Jaecoo, Livan, Jetour, а также открытие автосалона — BAIC.
Ранее в Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова.
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