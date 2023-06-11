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В Перми начнут продавать китайские автомобили Livan

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В Перми с 15 июня стартуют продажи автомобилей Livan Фото:

В Перми с 15 июня начнут продавать китайские автомобили Livan. Об этом сообщил руководитель компании «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров.

«Автоцентр Livan находится на улице Героев Хасана, 105Б. Машины китайского бренда уже имеются в наличии», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Бахтиярова.

По данным издания, в Пермь придут пять новых китайских автомобильных брендов. Летом ожидается старт продаж таких марок автомобилей как — SWM, Jaecoo, Livan, Jetour, а также открытие автосалона — BAIC.

Ранее в Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова.

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В Перми с 15 июня начнут продавать китайские автомобили Livan. Об этом сообщил руководитель компании «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров. «Автоцентр Livan находится на улице Героев Хасана, 105Б. Машины китайского бренда уже имеются в наличии», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова Бахтиярова. По данным издания, в Пермь придут пять новых китайских автомобильных брендов. Летом ожидается старт продаж таких марок автомобилей как — SWM, Jaecoo, Livan, Jetour, а также открытие автосалона — BAIC. Ранее в Перми начали продавать автомобили Lada Vesta NG. Стоимость варьируется от 1,2 до 1,7 миллиона рублей, в зависимости от комплектации и типа кузова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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