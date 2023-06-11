11 июня 2023

Лидер КНДР выразил поддержку народу России и пожелал победы в СВО

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ким Чен Ын пожелал победы России в СВО Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке российского народа и пожелал победы в специальной военной операции. Об этом северокорейский лидер написал в поздравительной телеграмме ко Дню России президенту РФ Владимиру Путину.

«КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее развития в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы», — об этом говорится в тексте телеграммы.

По мнению лидера КНДР — борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу. «Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее северокорейский лидер выразил солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности. Ким Чен Ын призвал к полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных России сил.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке российского народа и пожелал победы в специальной военной операции. Об этом северокорейский лидер написал в поздравительной телеграмме ко Дню России президенту РФ Владимиру Путину. «КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее развития в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы», — об этом говорится в тексте телеграммы. По мнению лидера КНДР — борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу. «Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», — заявил Ким Чен Ын. Ранее северокорейский лидер выразил солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности. Ким Чен Ын призвал к полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных России сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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