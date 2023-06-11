Лидер КНДР выразил поддержку народу России и пожелал победы в СВО

12 июня 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын пожелал победы России в СВО Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке российского народа и пожелал победы в специальной военной операции. Об этом северокорейский лидер написал в поздравительной телеграмме ко Дню России президенту РФ Владимиру Путину. «КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее развития в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы», — об этом говорится в тексте телеграммы . По мнению лидера КНДР — борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу. «Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», — заявил Ким Чен Ын. Ранее северокорейский лидер выразил солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности. Ким Чен Ын призвал к полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных России сил.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о поддержке российского народа и пожелал победы в специальной военной операции. Об этом северокорейский лидер написал в поздравительной телеграмме ко Дню России президенту РФ Владимиру Путину. «КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее развития в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы», — об этом говорится в тексте телеграммы. По мнению лидера КНДР — борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу. «Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», — заявил Ким Чен Ын. Ранее северокорейский лидер выразил солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности. Ким Чен Ын призвал к полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных России сил.