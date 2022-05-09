Лидер Северной Кореи поддержал политику России

10 мая 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Лидер КНДР поздравил россиян с Днем Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы. Он направил российскому президенту письмо, в котором также выразил поддержку политике России, сообщает газета «Нодон синмун». «Выражаю солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил, которые наследуют традициям незабвенной Победы», — сказано в обращении. Лидер КНДР также поздравил Путина и граждан РФ с Днем Победы. Он заявил, что именно русский народ «уничтожил фашизм, угрожавший судьбам человечества, продемонстрировав свой героизм и самопожертвование». В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего. Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкций против КНДР, напоминает RT. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечают, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности, пишет «Царьград». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы. Он направил российскому президенту письмо, в котором также выразил поддержку политике России, сообщает газета «Нодон синмун». «Выражаю солидарность народу России в его деле по защите достоинства страны, мира и безопасности, с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил, которые наследуют традициям незабвенной Победы», — сказано в обращении. Лидер КНДР также поздравил Путина и граждан РФ с Днем Победы. Он заявил, что именно русский народ «уничтожил фашизм, угрожавший судьбам человечества, продемонстрировав свой героизм и самопожертвование». В отличие от РФ отношения США и Северной Кореи оставляют желать лучшего. Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкций против КНДР, напоминает RT. США выражают обеспокоенность по поводу запуска ракет и укрепления ядерных сил Ким Чен Ыном. При этом власти РФ отмечают, что бесперспективно ожидать от Северной Кореи полного разоружения без предоставления гарантий безопасности, пишет «Царьград».