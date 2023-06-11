Мэр Перми поздравил горожан с Днем России

12 июня 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

Демкин поздравил пермяков с Днем России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин поздравил жителей краевой столицы с Днем России и 300-летием города. Об этом политик рассказал в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем России и Днем города! В свое четвертое столетие Пермь входит обновленным и динамично развивающимся мегаполисом. И в этом заслуга всего городского сообщества», — написал Демкин. Мэр столицы Прикамья в своем посте поблагодарил горожан за активность и неравнодушие. Политик выразил уверенность, что 300-летие станет для Перми началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору и жителям Прикамья. Он отметил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.

Мэр Перми Алексей Демкин поздравил жителей краевой столицы с Днем России и 300-летием города. Об этом политик рассказал в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем России и Днем города! В свое четвертое столетие Пермь входит обновленным и динамично развивающимся мегаполисом. И в этом заслуга всего городского сообщества», — написал Демкин. Мэр столицы Прикамья в своем посте поблагодарил горожан за активность и неравнодушие. Политик выразил уверенность, что 300-летие станет для Перми началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору и жителям Прикамья. Он отметил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.