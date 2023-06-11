Мэр Перми поздравил горожан с Днем России

Мэр Перми Алексей Демкин поздравил жителей краевой столицы с Днем России и 300-летием города. Об этом политик рассказал в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем России и Днем города! В свое четвертое столетие Пермь входит обновленным и динамично развивающимся мегаполисом. И в этом заслуга всего городского сообщества», — написал Демкин.
Мэр столицы Прикамья в своем посте поблагодарил горожан за активность и неравнодушие. Политик выразил уверенность, что 300-летие станет для Перми началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору и жителям Прикамья. Он отметил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.
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