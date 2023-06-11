Собянин рассказал, что объединяет Москву и Пермь

Мэр Москвы поздравил Пермь с 300-летием
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин поздравил Пермь с 300-летием Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору и жителям Прикамья. Он отметил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество. Письмо зачитал ведущий церемонии вручения Строгановской премии, которая прошла 11 июня в Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Убежден, что совместные проекты будут и впредь обогащать плодотворное взаимодействие и приносить пользу жителям наших регионов. Сердечно поздравляю вас с 300-летием Перми. Желаю всем жителям Пермского края крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе», — говорится в поздравлении Собянина.

Мэр Москвы подчеркнул, что за минувшие века столица Прикамья прошла большой и славный путь от поселка при медеплавильном заводе до крупного индустриального, научного и культурного центра страны. Собянин в поздравлении отметил особую роль Перми как локомотива развития замечательного края, где успешно реализуются масштабные экономические программы, ведется модернизация транспортной инфраструктуры, разрабатываются и внедряются инновации.

Ранее пермская актриса Екатерина Шпица поздравила столицу Прикамья с 300-летием. Она пожелала городу развития и процветания.

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Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору и жителям Прикамья. Он отметил, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество. Письмо зачитал ведущий церемонии вручения Строгановской премии, которая прошла 11 июня в Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Убежден, что совместные проекты будут и впредь обогащать плодотворное взаимодействие и приносить пользу жителям наших регионов. Сердечно поздравляю вас с 300-летием Перми. Желаю всем жителям Пермского края крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе», — говорится в поздравлении Собянина. Мэр Москвы подчеркнул, что за минувшие века столица Прикамья прошла большой и славный путь от поселка при медеплавильном заводе до крупного индустриального, научного и культурного центра страны. Собянин в поздравлении отметил особую роль Перми как локомотива развития замечательного края, где успешно реализуются масштабные экономические программы, ведется модернизация транспортной инфраструктуры, разрабатываются и внедряются инновации. Ранее пермская актриса Екатерина Шпица поздравила столицу Прикамья с 300-летием. Она пожелала городу развития и процветания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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