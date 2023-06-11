«АвтоВАЗ» раскрыл планы на экспорт автомобилей Lada

Президент «АвтоВАЗа»: в 2023 году 10-15 тысяч автомобилей Lada пойдут на экспорт

12 июня 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

В 2023 «АвтоВАЗ» экспортирует до 15 тысяч машин Фото: Анна Майорова © URA.RU В этом году «АвтоВАЗ» планирует экспортировать около 10 тысяч автомобилей. При этом число может вырасти на 50%, заявил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов. «Цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч. Но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», — передает слова Максима Соколова РИА Новости. Сборочное производство автомобилей будет находиться в Узбекистане и Казахстане. По словам президента «АвтоВАЗ», в 2024 году число экспортируемых автомобилей может достигнуть 50 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что автомобили модели Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах — коричневом и платиновом. По словам Иванова, машины в новых цветах появятся до конца 2023 года.

В этом году «АвтоВАЗ» планирует экспортировать около 10 тысяч автомобилей. При этом число может вырасти на 50%, заявил президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов. «Цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч. Но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», — передает слова Максима Соколова РИА Новости. Сборочное производство автомобилей будет находиться в Узбекистане и Казахстане. По словам президента «АвтоВАЗ», в 2024 году число экспортируемых автомобилей может достигнуть 50 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что автомобили модели Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах — коричневом и платиновом. По словам Иванова, машины в новых цветах появятся до конца 2023 года.