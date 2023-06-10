Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах

Президент «АвтоВАЗа»: Lada Vesta NG появится в коричневом и платиновом цвете

11 июня 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Максим Соколов сообщил, что модель Lada Vesta NG в новых цветах появится к концу 2023 года Фото: Антон Белицкий © URA.RU Автомобили модели Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах — коричневом и платиновом. Об этом сообщил президента «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, машины в новых цветах появятся до конца 2023 года. «Будут. До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет 5 цветов: белый, черный, серебро, платина и коричневый», — заявил он в беседе с РИА Новости. Отмечается, что модель есть в белом, черном, и серебряных цветах. 9 июня 2023 года начались продажи авто, минимальная стоимость — 1,24 миллиона рублей. «АвтоВАЗ» планирует увеличить цветовую гамму моделей. «Вопрос скорее не к нам, а к производителям лакокрасочных материалов, когда они смогут производить пигменты, которые будут сочетаться — и без потери качества — с теми базовыми красками, с которыми мы работаем», — заявил Соколов. Ранее он сообщал, что стоимость автомобилей Lada повысилась с 1 мая в среднем на 2%. Он отметил, что цены на машины увеличиваются из-за инфляции. Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с агрегаторами такси по поставке им машин Lada. По его мнению, Lada Vesta Aura подходит для такси класса «Комфорт» и «Комфорт плюс», передает газета «Взгляд.ру».

Автомобили модели Lada Vesta NG появится в продаже в двух новых цветах — коричневом и платиновом. Об этом сообщил президента «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, машины в новых цветах появятся до конца 2023 года. «Будут. До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет 5 цветов: белый, черный, серебро, платина и коричневый», — заявил он в беседе с РИА Новости. Отмечается, что модель есть в белом, черном, и серебряных цветах. 9 июня 2023 года начались продажи авто, минимальная стоимость — 1,24 миллиона рублей. «АвтоВАЗ» планирует увеличить цветовую гамму моделей. «Вопрос скорее не к нам, а к производителям лакокрасочных материалов, когда они смогут производить пигменты, которые будут сочетаться — и без потери качества — с теми базовыми красками, с которыми мы работаем», — заявил Соколов. Ранее он сообщал, что стоимость автомобилей Lada повысилась с 1 мая в среднем на 2%. Он отметил, что цены на машины увеличиваются из-за инфляции. Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с агрегаторами такси по поставке им машин Lada. По его мнению, Lada Vesta Aura подходит для такси класса «Комфорт» и «Комфорт плюс», передает газета «Взгляд.ру».