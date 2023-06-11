Синоптик предсказал свердловчанам, когда в регион вернется тепло

Синоптик Пулин: в Свердловскую область придет тепло 14 июня

После 14 июня в Свердловской области ожидаются температуры свыше 20 градусов тепла Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловскую область 14 июня придут теплые воздушные массы с температурой свыше 20 градусов тепла. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Тепло придет в регион в среду 14 июня. Правда, это тепло относительное — дневные температуры по области 14—16 июня ожидаются на уровне от 20 до 25 градусов тепла», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 12 июня ожидается температура от 12 до 17 градусов тепла. При это в Екатеринбурге в День России Пулин прогнозирует переменную облачность без осадков с температурой от 14 до 16 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики объявили пятый, максимальный, класс пожарной опасности на территории Свердловской области до 13 июня. По данным метеорологов до указанной даты будет высок риск возникновения лесных пожаров.