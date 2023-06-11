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10 июня 2023
09 июня 2023

Тысячи пермяков собрались на концерт Zivert в Перми. Фоторепортаж

Мэр Перми Демкин: на концерт Zivert в Перми к 300-летию города пришли 75 тысяч пермяков
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300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Концерт Zivert положил начало масштабному празднованию юбилея Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Концерт артистки Zivert в Перми, приуроченный к 300-летию города, собрал порядка 75 тысяч жителей и гостей прикамской столицы. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин.

«В ночь на 12 июня на эспланаде был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города. Посмотреть концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей», — написал Алексей Демкин в своем telegram-канале.

Ранее мэр Перми поздравил жителей краевой столицы с Днем России. В своем обращении Демкин выразил уверенность, что 300-летие станет для города «началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц».

300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Zivert выступила на эспланаде
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Пермяки и гости города пришли послушать известные и новые хиты
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Артистка давала возможность зрителям проявить свои певческие таланты
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Концерт прошел в ночь на 12 июня
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Пермяки начали отмечать 300-летие города
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Выступления Zivert ждали многие фанаты
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Особое внимание уделили безопасности
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Ради концерта перекрыли центральные улицы
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
На концерт прикамцы приходили семьями
Фото:
300 лет Перми. Концерт Zivert. Эспланада. Пермь
Завершилось выступление фейерверком
Фото:

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Концерт артистки Zivert в Перми, приуроченный к 300-летию города, собрал порядка 75 тысяч жителей и гостей прикамской столицы. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин. «В ночь на 12 июня на эспланаде был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города. Посмотреть концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей», — написал Алексей Демкин в своем telegram-канале. Ранее мэр Перми поздравил жителей краевой столицы с Днем России. В своем обращении Демкин выразил уверенность, что 300-летие станет для города «началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц».
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