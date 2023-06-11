Концерт Zivert положил начало масштабному празднованию юбилея Перми
новость из сюжета300-летие Перми
Концерт артистки Zivert в Перми, приуроченный к 300-летию города, собрал порядка 75 тысяч жителей и гостей прикамской столицы. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин.
«В ночь на 12 июня на эспланаде был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города. Посмотреть концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей», — написал Алексей Демкин в своем telegram-канале.
Ранее мэр Перми поздравил жителей краевой столицы с Днем России. В своем обращении Демкин выразил уверенность, что 300-летие станет для города «началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц».
Zivert выступила на эспланаде
Пермяки и гости города пришли послушать известные и новые хиты
Артистка давала возможность зрителям проявить свои певческие таланты
Концерт прошел в ночь на 12 июня
Пермяки начали отмечать 300-летие города
Выступления Zivert ждали многие фанаты
Особое внимание уделили безопасности
Ради концерта перекрыли центральные улицы
На концерт прикамцы приходили семьями
Завершилось выступление фейерверком
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