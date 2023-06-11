Тысячи пермяков собрались на концерт Zivert в Перми. Фоторепортаж

Мэр Перми Демкин: на концерт Zivert в Перми к 300-летию города пришли 75 тысяч пермяков

12 июня 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Концерт Zivert положил начало масштабному празднованию юбилея Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Концерт артистки Zivert в Перми, приуроченный к 300-летию города, собрал порядка 75 тысяч жителей и гостей прикамской столицы. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин. «В ночь на 12 июня на эспланаде был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города. Посмотреть концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей», — написал Алексей Демкин в своем telegram-канале. Ранее мэр Перми поздравил жителей краевой столицы с Днем России. В своем обращении Демкин выразил уверенность, что 300-летие станет для города «началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц». Zivert выступила на эспланаде Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки и гости города пришли послушать известные и новые хиты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Артистка давала возможность зрителям проявить свои певческие таланты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Концерт прошел в ночь на 12 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяки начали отмечать 300-летие города Фото: Сергей Русанов © URA.RU Выступления Zivert ждали многие фанаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Особое внимание уделили безопасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ради концерта перекрыли центральные улицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU На концерт прикамцы приходили семьями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Завершилось выступление фейерверком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Концерт артистки Zivert в Перми, приуроченный к 300-летию города, собрал порядка 75 тысяч жителей и гостей прикамской столицы. Об этом рассказал глава города Алексей Демкин. «В ночь на 12 июня на эспланаде был дан старт праздничным мероприятиям в честь Дня города. Посмотреть концерт, в том числе выступление певицы Zivert, пришли около 75 тысяч зрителей», — написал Алексей Демкин в своем telegram-канале. Ранее мэр Перми поздравил жителей краевой столицы с Днем России. В своем обращении Демкин выразил уверенность, что 300-летие станет для города «началом новой истории, в которой будет еще много славных страниц».