Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем России

Губернатор записал видеообращение к челябинцам по случаю Дня России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России, находясь на яхте на озере Тургояк в компании с путешественником Федором Конюховым. Видеозапись он выложил в своих соцсетях.

«У нас великая страна! Челябинская область — замечательный красивый регион. Поздравляю всех с Днем России — праздником единства, независимости и величия нашей страны», — сказал Алексей Текслер на видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал успехов и благополучия всем землякам, которые защищают интересы страны в зоне спецоперации, которые трудятся на производстве, в сфере науки. Текслер подчеркнул, что Россия крепнет и развивается благодаря самоотверженному труду, таланту, мужеству миллионов россиян.