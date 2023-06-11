11 июня 2023
10 июня 2023

Челябинский губернатор записал спецобращение к жителям региона на Тургояке. Видео

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем России
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Ежегодное обращение губернатора Текслера к законодательному собранию региона. Челябинск, текслер алексей
Губернатор записал видеообращение к челябинцам по случаю Дня России Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России, находясь на яхте на озере Тургояк в компании с путешественником Федором Конюховым. Видеозапись он выложил в своих соцсетях.

«У нас великая страна! Челябинская область — замечательный красивый регион. Поздравляю всех с Днем России — праздником единства, независимости и величия нашей страны», — сказал Алексей Текслер на видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал успехов и благополучия всем землякам, которые защищают интересы страны в зоне спецоперации, которые трудятся на производстве, в сфере науки. Текслер подчеркнул, что Россия крепнет и развивается благодаря самоотверженному труду, таланту, мужеству миллионов россиян.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем России, находясь на яхте на озере Тургояк в компании с путешественником Федором Конюховым. Видеозапись он выложил в своих соцсетях. «У нас великая страна! Челябинская область — замечательный красивый регион. Поздравляю всех с Днем России — праздником единства, независимости и величия нашей страны», — сказал Алексей Текслер на видео, размещенном в соцсети «ВКонтакте». Он пожелал успехов и благополучия всем землякам, которые защищают интересы страны в зоне спецоперации, которые трудятся на производстве, в сфере науки. Текслер подчеркнул, что Россия крепнет и развивается благодаря самоотверженному труду, таланту, мужеству миллионов россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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