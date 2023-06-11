В Сургут приехал певец Александр Маршал

В День города и в День России на центральной площади Сургута (ХМАО) выступит заслуженный артист России Александр Маршал. Певец уже приехал в город. Об этом сообщил в своем telegram-канале Мэр Сургута Андрей Филатов.
«Заслуженный артист России Александр Маршал прибыл в Сургут. В 19:00 он выступит на центральной площади города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетская). Погода капризничает, на это время по прогнозу возможен дождь, поэтому не забудьте взять зонты. Однако дождь не станет помехой для концерта», — пишет глава города.
Ранее URA.RU рассказало, как жители ХМАО отметят День России. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа: с самого утра запланировано более 20-ти мероприятий.
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