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В Сургут приехал певец Александр Маршал

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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, маршал александр
В 19:00 Александр Маршал выступит на центральной площади города Фото:

В День города и в День России на центральной площади Сургута (ХМАО) выступит заслуженный артист России Александр Маршал. Певец уже приехал в город. Об этом сообщил в своем telegram-канале Мэр Сургута Андрей Филатов.

«Заслуженный артист России Александр Маршал прибыл в Сургут. В 19:00 он выступит на центральной площади города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетская). Погода капризничает, на это время по прогнозу возможен дождь, поэтому не забудьте взять зонты. Однако дождь не станет помехой для концерта», — пишет глава города.

Ранее URA.RU рассказало, как жители ХМАО отметят День России. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа: с самого утра запланировано более 20-ти мероприятий.

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В День города и в День России на центральной площади Сургута (ХМАО) выступит заслуженный артист России Александр Маршал. Певец уже приехал в город. Об этом сообщил в своем telegram-канале Мэр Сургута Андрей Филатов. «Заслуженный артист России Александр Маршал прибыл в Сургут. В 19:00 он выступит на центральной площади города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетская). Погода капризничает, на это время по прогнозу возможен дождь, поэтому не забудьте взять зонты. Однако дождь не станет помехой для концерта», — пишет глава города. Ранее URA.RU рассказало, как жители ХМАО отметят День России. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа: с самого утра запланировано более 20-ти мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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