В Сургут приехал певец Александр Маршал

12 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В 19:00 Александр Маршал выступит на центральной площади города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В День города и в День России на центральной площади Сургута (ХМАО) выступит заслуженный артист России Александр Маршал. Певец уже приехал в город. Об этом сообщил в своем telegram-канале Мэр Сургута Андрей Филатов. «Заслуженный артист России Александр Маршал прибыл в Сургут. В 19:00 он выступит на центральной площади города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетская). Погода капризничает, на это время по прогнозу возможен дождь, поэтому не забудьте взять зонты. Однако дождь не станет помехой для концерта», — пишет глава города. Ранее URA.RU рассказало, как жители ХМАО отметят День России. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа: с самого утра запланировано более 20-ти мероприятий.

В День города и в День России на центральной площади Сургута (ХМАО) выступит заслуженный артист России Александр Маршал. Певец уже приехал в город. Об этом сообщил в своем telegram-канале Мэр Сургута Андрей Филатов. «Заслуженный артист России Александр Маршал прибыл в Сургут. В 19:00 он выступит на центральной площади города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетская). Погода капризничает, на это время по прогнозу возможен дождь, поэтому не забудьте взять зонты. Однако дождь не станет помехой для концерта», — пишет глава города. Ранее URA.RU рассказало, как жители ХМАО отметят День России. Для горожан подготовлена яркая праздничная программа: с самого утра запланировано более 20-ти мероприятий.