В Новой Москве нашли труп депутата из ХМАО Колодича

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
В смерти депутата подозревают рабочего, который помогал ему ухаживать за участком Фото:

В Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Об этом сообщили в социальных сетях. В его смерти силовики подозревают садовника, который ухаживал за участком депутата.

«Тело 58-летнего Александра Колодича было найдено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого. У женщины диагностировали множественные ножевые ранения. Она была госпитализирована» — рассказывает telegram-канал «112».

В смерти депутата подозревают рабочего, который помогал семейной паре ухаживать за приусадебным участком. Он был задержан. В ближайшее время 39-летнему мужчине изберут меру пресечения. Это дело находится сейчас на контроле у прокуратуры Москвы.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по Москве. Ответ ожидается.

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В Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Об этом сообщили в социальных сетях. В его смерти силовики подозревают садовника, который ухаживал за участком депутата. «Тело 58-летнего Александра Колодича было найдено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого. У женщины диагностировали множественные ножевые ранения. Она была госпитализирована» — рассказывает telegram-канал «112». В смерти депутата подозревают рабочего, который помогал семейной паре ухаживать за приусадебным участком. Он был задержан. В ближайшее время 39-летнему мужчине изберут меру пресечения. Это дело находится сейчас на контроле у прокуратуры Москвы. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по Москве. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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