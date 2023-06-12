В Новой Москве нашли труп депутата из ХМАО Колодича

В Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Об этом сообщили в социальных сетях. В его смерти силовики подозревают садовника, который ухаживал за участком депутата.
«Тело 58-летнего Александра Колодича было найдено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого. У женщины диагностировали множественные ножевые ранения. Она была госпитализирована» — рассказывает telegram-канал «112».
В смерти депутата подозревают рабочего, который помогал семейной паре ухаживать за приусадебным участком. Он был задержан. В ближайшее время 39-летнему мужчине изберут меру пресечения. Это дело находится сейчас на контроле у прокуратуры Москвы.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по Москве. Ответ ожидается.
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