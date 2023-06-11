Бойцы СВО получили награды из рук губернатора Дмитрия Махонина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 12 июня вручил государственные награды участникам спецоперации, а также пермякам, отличившимся в промышленном производстве, научной деятельности, образовании, культуре, медицине и т. д. Награждение состоялось на торжественном мероприятии в честь Дня России, которое прошло в Пермской филармонии.

«Сегодня президент страны Владимир Путин будет награждать государственными наградами заслуженных россиян, среди которых наш земляк Александр Александрович Иноземцев, генеральный конструктор „ОДК-Авиадвигатель“. Сегодня мы так же будем награждать наших земляков, отличившихся в области образования, здравоохранения науки, культуры, ребятам, которые ценой своей жизни, здоровья защищают нашу Родину. Я с удовольствием это буду делать, и я очень горд, что буду стоять на одной сцене с этими уважаемыми и заслуженными людьми», — отметил Махонин.

«Орденом мужества» награжден старший сержант Артем Попов. «Медаль за отвагу» получили рядовой Сергей Галимулин и ефрейтор Олег Старцев, «Медаль Жукова — рядовой Эльфис Мазитов и ефрейтор Никита Рожков.

Госнаграды от губернатора получили также главный научный сотрудник ПГППУ Вяткин Бронислав, заместитель гендиректора ПАО «НПО Искра» Сергей Бондаренко, директор ДК Солдатова Валерий Воробей, завкафедрой эпидемиологии ПГМУ Ирина Фельдблюм и ряд других. Также Дмитрий Махонин вручил учрежденную к 300-летию Перми юбилейную медаль «Во славу и развитие Перми». Ее получили почетные граждане Перми и почетные граждане Пермского края гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, почетный гражданин Пермской области Юрий Антонов, президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева, бывший спикер заксобрания Николай Девяткин, дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов и другие заслуженные пермяки.