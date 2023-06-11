Челябинский губернатор встретился с военным, который спас бойцов на СВО. Фото

Губернатор Текслер встретился с Героем России Максимом Шоломовым из Чебаркуля

12 июня 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер рассказал о подвиге уроженца Чебаркуля на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с подполковником Максимом Шоломовым, который во время спецоперации спас своих бойцов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Подполковник Максим Шоломов, наш, чебаркульский, Герой России. С первого дня СВО на фронте. Получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг», — написал Алексей Текслер. Он добавил, что на праздничном концерте в честь Дня России зал аплодировал Максиму Шоломову стоя. Текслер отметил, что благодаря таким людям, как Шоломов, «сердце России биться не перестанет». Telegram-канал Алексея Текслера Telegram-канал Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с подполковником Максимом Шоломовым, который во время спецоперации спас своих бойцов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Подполковник Максим Шоломов, наш, чебаркульский, Герой России. С первого дня СВО на фронте. Получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг», — написал Алексей Текслер. Он добавил, что на праздничном концерте в честь Дня России зал аплодировал Максиму Шоломову стоя. Текслер отметил, что благодаря таким людям, как Шоломов, «сердце России биться не перестанет».