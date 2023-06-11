11 июня 2023
10 июня 2023

Челябинский губернатор встретился с военным, который спас бойцов на СВО. Фото

Губернатор Текслер встретился с Героем России Максимом Шоломовым из Чебаркуля
© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Челябинск, текслер алексей, празднование 9 мая
Алексей Текслер рассказал о подвиге уроженца Чебаркуля на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с подполковником Максимом Шоломовым, который во время спецоперации спас своих бойцов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Подполковник Максим Шоломов, наш, чебаркульский, Герой России. С первого дня СВО на фронте. Получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг», — написал Алексей Текслер.

Он добавил, что на праздничном концерте в честь Дня России зал аплодировал Максиму Шоломову стоя. Текслер отметил, что благодаря таким людям, как Шоломов, «сердце России биться не перестанет».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с подполковником Максимом Шоломовым, который во время спецоперации спас своих бойцов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Подполковник Максим Шоломов, наш, чебаркульский, Герой России. С первого дня СВО на фронте. Получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг», — написал Алексей Текслер. Он добавил, что на праздничном концерте в честь Дня России зал аплодировал Максиму Шоломову стоя. Текслер отметил, что благодаря таким людям, как Шоломов, «сердце России биться не перестанет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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