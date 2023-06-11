Алексей Текслер рассказал о подвиге уроженца Чебаркуля на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с подполковником Максимом Шоломовым, который во время спецоперации спас своих бойцов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Подполковник Максим Шоломов, наш, чебаркульский, Герой России. С первого дня СВО на фронте. Получил тяжелейшие ранения, но вывел своих бойцов из окружения, выполнил свой боевой долг», — написал Алексей Текслер.
Он добавил, что на праздничном концерте в честь Дня России зал аплодировал Максиму Шоломову стоя. Текслер отметил, что благодаря таким людям, как Шоломов, «сердце России биться не перестанет».
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