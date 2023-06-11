11 июня 2023
10 июня 2023

В Челябинске шесть участников спецоперации получили медали. Фото

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Обращение Губернатора Челябинской области к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер вручил медали участникам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды участникам спецоперации. Награждение прошло на концерте в Театре оперы и балета имени Глинки.

«Глава региона вручил медали „За отвагу“ шестерым военнослужащим из Челябинской области. Они удостоены этой государственной награды за проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации. Медали вручены Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову, Виталию Вострецову, Виталию Железняку и Марсу Бадретдинову», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Текслер поблагодарил бойцов за исполнение воинского долга на передовой. В зале также присутствовал подполковник Максим Шоломов, которому присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на спецоперации. С ним губернатор пообщался отдельно.

Губернатор Текслер наградил участников спецоперации
Губернатор Текслер наградил участников спецоперации

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды участникам спецоперации. Награждение прошло на концерте в Театре оперы и балета имени Глинки. «Глава региона вручил медали „За отвагу“ шестерым военнослужащим из Челябинской области. Они удостоены этой государственной награды за проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации. Медали вручены Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову, Виталию Вострецову, Виталию Железняку и Марсу Бадретдинову», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Текслер поблагодарил бойцов за исполнение воинского долга на передовой. В зале также присутствовал подполковник Максим Шоломов, которому присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на спецоперации. С ним губернатор пообщался отдельно.
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