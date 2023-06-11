В Челябинске шесть участников спецоперации получили медали. Фото

12 июня 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер вручил медали участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды участникам спецоперации. Награждение прошло на концерте в Театре оперы и балета имени Глинки. «Глава региона вручил медали „За отвагу“ шестерым военнослужащим из Челябинской области. Они удостоены этой государственной награды за проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации. Медали вручены Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову, Виталию Вострецову, Виталию Железняку и Марсу Бадретдинову», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Текслер поблагодарил бойцов за исполнение воинского долга на передовой. В зале также присутствовал подполковник Максим Шоломов, которому присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на спецоперации. С ним губернатор пообщался отдельно. Губернатор Текслер наградил участников спецоперации Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды участникам спецоперации. Награждение прошло на концерте в Театре оперы и балета имени Глинки. «Глава региона вручил медали „За отвагу“ шестерым военнослужащим из Челябинской области. Они удостоены этой государственной награды за проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации. Медали вручены Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову, Виталию Вострецову, Виталию Железняку и Марсу Бадретдинову», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Текслер поблагодарил бойцов за исполнение воинского долга на передовой. В зале также присутствовал подполковник Максим Шоломов, которому присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на спецоперации. С ним губернатор пообщался отдельно.