Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды участникам спецоперации. Награждение прошло на концерте в Театре оперы и балета имени Глинки.
«Глава региона вручил медали „За отвагу“ шестерым военнослужащим из Челябинской области. Они удостоены этой государственной награды за проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации. Медали вручены Андрею Баркову, Дмитрию Ванькову, Александру Ворошилову, Виталию Вострецову, Виталию Железняку и Марсу Бадретдинову», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Текслер поблагодарил бойцов за исполнение воинского долга на передовой. В зале также присутствовал подполковник Максим Шоломов, которому присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на спецоперации. С ним губернатор пообщался отдельно.
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