«Любовь к авиации передалась по наследству»: челябинская пилотесса покоряет небо и конкурс «Авиа Мисс»

Челябинка Кристина Грунвальд стала участницей конкурса «Авиа Мисс-2025»
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Пилотесса, участница конкурса "Авиа Мисс". Челябинск
Пилотесса Кристина Грунвальд утверждает, что любовь к небу — это семейное Фото:


Пилот Кристина Грунвальд из Челябинска вошла в список участников конкурса красоты «Авиа Мисс — 2025». О резкой смене профессии, поддержке семьи, нелегких буднях учебы в летном училище и ее мечте покорить небо — в материале URA.RU.

Крылья, папины истории и семейный небосвод

— Кристина, расскажите, как вы пришли в авиацию? Откуда такая любовь к небу?

— Я думаю, что любовь к авиации мне передалась по наследству от папы. Он был штурманом гражданской авиации и посвятил небу 25 лет. Отец часто рассказывал про свои ощущения во время полетов, и мне очень захотелось прочувствовать это на себе.

Мне всегда хотелось управлять этими прекрасными крылатыми машинами. Восхищаюсь людьми, которые создают самолеты. Нужно быть очень умным, чтобы продумать каждую деталь. Я захотела стать частью этого мира.

Моя родная сестра — бортпроводница. Так что небо у нас в крови
Пилотесса, участница конкурса "Авиа Мисс". Челябинск
Отец челябинской пилотессы посвятил небу 25 лет
Фото:

От социологии к мечте: поддержка близких — крылья для полета

— А как родители отнеслись к вашему решению стать пилотом?

— Мое первое образование — социолог. И я не стала работать по специальности, хотя окончила ЮУрГУ с красным дипломом. Мне было интересно учиться, но я чувствовала, что это не то, чем мне хочется заниматься всю жизнь. Мои родители поддержали решение сменить профессию, а знакомые, не связанные с авиацией, наоборот, отговаривали меня.

Папа был не против, а скорее, очень переживал за меня.

Папа знал, что авиация — это вовсе не романтика, как кажется на первый взгляд, а серьезная работа с определенными рисками. Семья на каждом этапе меня очень сильно поддерживала.

Трудности взлета: учеба, семья и преодоление

— Расскажите подробнее о периоде обучения в училище. Насколько сложно было совмещать учебу и личную жизнь?

— Обучение в училище было настоящим испытанием. Нужно было усваивать огромный объем информации, особенно на первом курсе, когда все казалось новым и непонятным. Нужно было успеть все — подготовиться к учебе, с дочкой поиграть, накормить всех и прибраться дома. Безусловно, муж очень помогал, мы распределяли обязанности.

Почти каждый день я вставала в 4-5 утра, чтобы подготовиться к учебе и полетам. И тут, конечно, на помощь приходила моя мама. Она часто брала на себя заботу о дочке, особенно во время сессии. Поддержка мамы была просто колоссальная, она больше всех верила в меня и продолжает верить. В итоге, все получилось — я закончила училище с красным дипломом.

Первый самостоятельный полет: адреналин и уверенность

— Помните свой первый самостоятельный полет? Какие были ощущения?

— Мой первый полет состоялся 25 августа 2021 года. Это было одновременно и классно, и страшно. Я понимала, что страх — это лишь препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы научиться чувствовать самолет.

Один из лучших инструкторов нашего училища доверил мне полететь самостоятельно. Я не могла его подвести. Быстро собралась с мыслями, полетела и удачно приземлилась.

После одиночного полета открываются невероятные ощущения. Появляется уверенность, усиливается желание летать дальше, изучать самолеты и авиацию. После у меня еще был ряд самостоятельных полетов, а затем начались полеты в экипаже с другими курсантами, уже без инструктора.

Пилотесса, участница конкурса "Авиа Мисс". Челябинск
Первый самостоятельный полет запомнился Грунвальд появлением уверенности
Фото:

Женщины в авиации: равные возможности

— Как относились к девушкам в вашем училище? Были какие-то особенности в обучении?

— В училище относились к нам, к девушкам, так же, как и к парням. Все зависело от нашего отношения к учебе. Если хорошо учишься — ты молодец. И не важно, девушка ты или парень.

Мечты о небе: цели и планы

— Какие у вас сейчас планы на будущее? О чем мечтаете?

— В данный момент я прохожу собеседования в крупных авиакомпаниях и, конечно, планирую работать по профессии. Ближайшая цель — стать вторым пилотом. Долгосрочная — стать командиром воздушного судна.

«Авиа Мисс»: испытание красотой и профессионализмом

— Кристина, расскажите об участии в конкурсе «Авиа Мисс». Что для вас значит этот опыт?

— На самом деле, мне пока мало известно, что именно будет на этапах конкурса. Я от него жду новых знакомств с людьми, которые так же, как и я, горят авиацией.

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Пилот из Челябинска поборется за победу в конкурсе красоты «Авиа Мисс-2025»

Участие в конкурсе «Авиа Мисс» для меня — возможность продемонстрировать не только свою красоту, но и профессионализм. Это шанс показать, что пилотесса может быть яркой, женственной и одновременно уверенной в себе и своей профессии. Это интересный опыт, который позволит мне испытать себя в новой роли.

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Пилот Кристина Грунвальд из Челябинска вошла в список участников конкурса красоты «Авиа Мисс — 2025». О резкой смене профессии, поддержке семьи, нелегких буднях учебы в летном училище и ее мечте покорить небо — в материале URA.RU. — Я думаю, что любовь к авиации мне передалась по наследству от папы. Он был штурманом гражданской авиации и посвятил небу 25 лет. Отец часто рассказывал про свои ощущения во время полетов, и мне очень захотелось прочувствовать это на себе. Мне всегда хотелось управлять этими прекрасными крылатыми машинами. Восхищаюсь людьми, которые создают самолеты. Нужно быть очень умным, чтобы продумать каждую деталь. Я захотела стать частью этого мира. — Мое первое образование — социолог. И я не стала работать по специальности, хотя окончила ЮУрГУ с красным дипломом. Мне было интересно учиться, но я чувствовала, что это не то, чем мне хочется заниматься всю жизнь. Мои родители поддержали решение сменить профессию, а знакомые, не связанные с авиацией, наоборот, отговаривали меня. Папа знал, что авиация — это вовсе не романтика, как кажется на первый взгляд, а серьезная работа с определенными рисками. Семья на каждом этапе меня очень сильно поддерживала. — Обучение в училище было настоящим испытанием. Нужно было усваивать огромный объем информации, особенно на первом курсе, когда все казалось новым и непонятным. Нужно было успеть все — подготовиться к учебе, с дочкой поиграть, накормить всех и прибраться дома. Безусловно, муж очень помогал, мы распределяли обязанности. Почти каждый день я вставала в 4-5 утра, чтобы подготовиться к учебе и полетам. И тут, конечно, на помощь приходила моя мама. Она часто брала на себя заботу о дочке, особенно во время сессии. Поддержка мамы была просто колоссальная, она больше всех верила в меня и продолжает верить. В итоге, все получилось — я закончила училище с красным дипломом. — Мой первый полет состоялся 25 августа 2021 года. Это было одновременно и классно, и страшно. Я понимала, что страх — это лишь препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы научиться чувствовать самолет. После одиночного полета открываются невероятные ощущения. Появляется уверенность, усиливается желание летать дальше, изучать самолеты и авиацию. После у меня еще был ряд самостоятельных полетов, а затем начались полеты в экипаже с другими курсантами, уже без инструктора. — В училище относились к нам, к девушкам, так же, как и к парням. Все зависело от нашего отношения к учебе. Если хорошо учишься — ты молодец. И не важно, девушка ты или парень. — В данный момент я прохожу собеседования в крупных авиакомпаниях и, конечно, планирую работать по профессии. Ближайшая цель — стать вторым пилотом. Долгосрочная — стать командиром воздушного судна. — На самом деле, мне пока мало известно, что именно будет на этапах конкурса. Я от него жду новых знакомств с людьми, которые так же, как и я, горят авиацией. Участие в конкурсе «Авиа Мисс» для меня — возможность продемонстрировать не только свою красоту, но и профессионализм. Это шанс показать, что пилотесса может быть яркой, женственной и одновременно уверенной в себе и своей профессии. Это интересный опыт, который позволит мне испытать себя в новой роли.
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