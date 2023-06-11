11 июня 2023
10 июня 2023

Появилось видео дома, где был убит депутат из ХМАО Александр Колодич

© Служба новостей «URA.RU»
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На видео представлен дом, в котором случилось жестокое убийство депутата ХМАО Фото:

Появилось видео дома, в котором был убит депутат из Югры Александр Колодич. Об этом сообщили журналисты.

«На видео представлен дом, где случилось жестокое убийство Александра Колодича в Новой Москве. Рабочий сначала убил владельца коттеджа, а потом ранил его супругу ножом», — передают журналисты «Известия».

Ранее URA.RU писало, что в Следственном комитете раскрыли подробности убийства депутата из Югры. Во время ссоры рабочий зарезал хозяина дома и закопал его тело в подвале.

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Появилось видео дома, в котором был убит депутат из Югры Александр Колодич. Об этом сообщили журналисты. «На видео представлен дом, где случилось жестокое убийство Александра Колодича в Новой Москве. Рабочий сначала убил владельца коттеджа, а потом ранил его супругу ножом», — передают журналисты «Известия». Ранее URA.RU писало, что в Следственном комитете раскрыли подробности убийства депутата из Югры. Во время ссоры рабочий зарезал хозяина дома и закопал его тело в подвале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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