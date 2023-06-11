Появилось видео дома, где был убит депутат из ХМАО Александр Колодич

На видео представлен дом, в котором случилось жестокое убийство депутата ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Появилось видео дома, в котором был убит депутат из Югры Александр Колодич. Об этом сообщили журналисты.

«На видео представлен дом, где случилось жестокое убийство Александра Колодича в Новой Москве. Рабочий сначала убил владельца коттеджа, а потом ранил его супругу ножом», — передают журналисты «Известия».

Ранее URA.RU писало, что в Следственном комитете раскрыли подробности убийства депутата из Югры. Во время ссоры рабочий зарезал хозяина дома и закопал его тело в подвале.