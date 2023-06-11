11 июня 2023
10 июня 2023

Следственный комитет раскрыл подробности убийства депутата из ХМАО Колодича. Фото

РЕН ТВ: рабочий закопал тело депутата из ХМАО Колодича в подвале и скрылся
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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Супруга убитого депутата находится в больнице Фото:

В Следственном комитете раскрыли подробности убийства депутата из Югры Александра Колодича. Во время ссоры рабочий зарезал хозяина дома и закопал его тело в подвале. Об этом представители ведомства сообщили журналистам.

«Между владельцем и помощником по дому произошел конфликт. Рабочий нанес ножевое ранение мужчине, а когда на крики прибежала супруга погибшего, преступник напал на нее. Затем рабочий закопал тело депутата в подвале и скрылся. Убийца рассказал о преступлении своему брату, а тот связался с сыном погибшего», — передает РЕН ТВ. Жена Колодича сейчас находится в столичной больнице.

Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого.

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В Следственном комитете раскрыли подробности убийства депутата из Югры Александра Колодича. Во время ссоры рабочий зарезал хозяина дома и закопал его тело в подвале. Об этом представители ведомства сообщили журналистам. «Между владельцем и помощником по дому произошел конфликт. Рабочий нанес ножевое ранение мужчине, а когда на крики прибежала супруга погибшего, преступник напал на нее. Затем рабочий закопал тело депутата в подвале и скрылся. Убийца рассказал о преступлении своему брату, а тот связался с сыном погибшего», — передает РЕН ТВ. Жена Колодича сейчас находится в столичной больнице. Ранее URA.RU писало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. Тело убитого было обнаружено в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также полицейские нашли 55-летнюю супругу убитого.
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