Актер Чадов посетил выставку «Оружие Победы» в Перми. Видео

12 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Выставка в Перми будет работать до 20 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский актер Алексей Чадов посетил пермскую выставку «Оружие Победы». Он поделился собственными впечатлениями, отметив, что максимальный эффект на него произвел «Эшелон Победы». «Максимальный эффект на меня произвел поезд. Рекомендую всем, приходите с детьми. Замечательнейшая, продуманная, интереснейшая выставка», — сказал актер. Видео с ним выложено в telegram-канале «Это Пермь». Чадов также подчеркнул, что для него стало открытием, что Пермь в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) «производила массу всего полезного для фронта». Выставка «Оружие Победы» открылась в прикамской столице 11 июня. Сообщалось, что среди экспонатов имеется как крупногабаритная техника, так и оборудование, документы, плакаты и многое другое. В рамках проведения фестиваля на станцию Пермь-1 прибыл «Эшелон Победы», который использовался в годы ВОВ и послевоенный период. Выставка будет работать до октября текущего года.

Российский актер Алексей Чадов посетил пермскую выставку «Оружие Победы». Он поделился собственными впечатлениями, отметив, что максимальный эффект на него произвел «Эшелон Победы». «Максимальный эффект на меня произвел поезд. Рекомендую всем, приходите с детьми. Замечательнейшая, продуманная, интереснейшая выставка», — сказал актер. Видео с ним выложено в telegram-канале «Это Пермь». Чадов также подчеркнул, что для него стало открытием, что Пермь в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) «производила массу всего полезного для фронта». Выставка «Оружие Победы» открылась в прикамской столице 11 июня. Сообщалось, что среди экспонатов имеется как крупногабаритная техника, так и оборудование, документы, плакаты и многое другое. В рамках проведения фестиваля на станцию Пермь-1 прибыл «Эшелон Победы», который использовался в годы ВОВ и послевоенный период. Выставка будет работать до октября текущего года.