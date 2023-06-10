Для жителей Пермского края открылась выставка «Оружие Победы». Фоторепортаж

11 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Выставка будет работать с 11 июня по 20 октября 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми для жителей региона открылась выставка «Оружие Победы». Среди экспонатов выставки есть как крупногабаритная техника, так и оборудование, документы, плакаты и другое. В рамках фестиваля на станцию Пермь-1 прибыл «Эшелон Победы», который использовался в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Выставка будет работать с 11 июня по 20 октября 2023 года. О том, какие экспонаты представлены на выставке и как прошло открытие, подробнее в фоторепортаже URA.RU.

В Перми для жителей региона открылась выставка «Оружие Победы». Среди экспонатов выставки есть как крупногабаритная техника, так и оборудование, документы, плакаты и другое. В рамках фестиваля на станцию Пермь-1 прибыл «Эшелон Победы», который использовался в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Выставка будет работать с 11 июня по 20 октября 2023 года. О том, какие экспонаты представлены на выставке и как прошло открытие, подробнее в фоторепортаже URA.RU.