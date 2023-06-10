10 июня 2023
09 июня 2023

Для жителей Пермского края открылась выставка «Оружие Победы». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Оружие Победы". Завод Шпагина. Пермь, лекторий
Выставка будет работать с 11 июня по 20 октября 2023 года Фото:

В Перми для жителей региона открылась выставка «Оружие Победы». Среди экспонатов выставки есть как крупногабаритная техника, так и оборудование, документы, плакаты и другое. В рамках фестиваля на станцию Пермь-1 прибыл «Эшелон Победы», который использовался в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Выставка будет работать с 11 июня по 20 октября 2023 года. О том, какие экспонаты представлены на выставке и как прошло открытие, подробнее в фоторепортаже URA.RU.

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В Перми для жителей региона открылась выставка «Оружие Победы». Среди экспонатов выставки есть как крупногабаритная техника, так и оборудование, документы, плакаты и другое. В рамках фестиваля на станцию Пермь-1 прибыл «Эшелон Победы», который использовался в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Выставка будет работать с 11 июня по 20 октября 2023 года. О том, какие экспонаты представлены на выставке и как прошло открытие, подробнее в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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