В Екатеринбурге задержали рейс в Астану. Фото

12 июня 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Пассажирам придется два часа ждать рейс (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Qazaq Air в Астану на два часа. Самолет должен был вылететь 12 июня в 23:05, вместо этого рейс состоится лишь 13 июня в 01:10, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Самолет авиакомпании Qazaq Air задерживается в Екатеринбурге. Вылет состоится 13 июня в 01:10», — следует из информации на сайте Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу Qazaq Air. Ответ на момент публикации новости не получен. Самолет вылетит из Екатеринбурга 13 июня Скрин: сайт Кольцово, онлайн-табло

В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Qazaq Air в Астану на два часа. Самолет должен был вылететь 12 июня в 23:05, вместо этого рейс состоится лишь 13 июня в 01:10, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Самолет авиакомпании Qazaq Air задерживается в Екатеринбурге. Вылет состоится 13 июня в 01:10», — следует из информации на сайте Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу Qazaq Air. Ответ на момент публикации новости не получен.