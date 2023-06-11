Пассажирам придется два часа ждать рейс (архивное фото)
В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Qazaq Air в Астану на два часа. Самолет должен был вылететь 12 июня в 23:05, вместо этого рейс состоится лишь 13 июня в 01:10, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.
«Самолет авиакомпании Qazaq Air задерживается в Екатеринбурге. Вылет состоится 13 июня в 01:10», — следует из информации на сайте Кольцово.
Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу Qazaq Air. Ответ на момент публикации новости не получен.
Самолет вылетит из Екатеринбурга 13 июня
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