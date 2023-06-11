11 июня 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Астану. Фото

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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал "Б". Москва, аэропорт, кольцово, путешествия, зал вылета, пассажиры, туристы, самолет, туризм, взлетное поле
Пассажирам придется два часа ждать рейс (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Qazaq Air в Астану на два часа. Самолет должен был вылететь 12 июня в 23:05, вместо этого рейс состоится лишь 13 июня в 01:10, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

«Самолет авиакомпании Qazaq Air задерживается в Екатеринбурге. Вылет состоится 13 июня в 01:10», — следует из информации на сайте Кольцово.

Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу Qazaq Air. Ответ на момент публикации новости не получен.

Самолет вылетит из Екатеринбурга 13 июня
Самолет вылетит из Екатеринбурга 13 июня

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В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Qazaq Air в Астану на два часа. Самолет должен был вылететь 12 июня в 23:05, вместо этого рейс состоится лишь 13 июня в 01:10, следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. «Самолет авиакомпании Qazaq Air задерживается в Екатеринбурге. Вылет состоится 13 июня в 01:10», — следует из информации на сайте Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте Кольцово не указана. Журналист агентства отправил запрос в пресс-службу Qazaq Air. Ответ на момент публикации новости не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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