Аналитик Чернов спрогнозировал снижение цен в РФ на продукты, электронику и автомобили

13 июня 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Покупательская способность россиян вырастет, сказал Владимир Чернов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Летом в России будут дешеветь овощи, фрукты, молочная продукция, электроника и подержанные автомобили. Об этом в беседе с URA.RU сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «В ближайшие три месяца можно ожидать снижения стоимости сезонных продуктов, среди которых овощи, фрукты, зерновые культуры, крупы, плодоовощная и молочная продукция. Также подешеветь могут те товары, которые показали значительный рост стоимости во второй половине прошлого года на фоне формирования их дефицита на российском рынке. Но в текущем году их дефицит уже сократился. Например, электроника, ПК, смартфоны, ноутбуки, бытовая техника, автомобили, особенно б/у, так как в прошлом году на них резко взлетел спрос», — сказал Владимир Чернов. По его словам, ситуация с финансовым положением россиян также улучшится. «В текущем году можно ожидать роста покупательской способности граждан РФ относительно прошлогодних показателей. Это произойдет на фоне роста реальных доходов населения с начала 2023 года из-за увеличения МРОТ, пенсий и социальных выплат», — объяснил аналитик. С 1 января 2024 года в России МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, данный показатель будет расти опережающими темпами.

Летом в России будут дешеветь овощи, фрукты, молочная продукция, электроника и подержанные автомобили. Об этом в беседе с URA.RU сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «В ближайшие три месяца можно ожидать снижения стоимости сезонных продуктов, среди которых овощи, фрукты, зерновые культуры, крупы, плодоовощная и молочная продукция. Также подешеветь могут те товары, которые показали значительный рост стоимости во второй половине прошлого года на фоне формирования их дефицита на российском рынке. Но в текущем году их дефицит уже сократился. Например, электроника, ПК, смартфоны, ноутбуки, бытовая техника, автомобили, особенно б/у, так как в прошлом году на них резко взлетел спрос», — сказал Владимир Чернов. По его словам, ситуация с финансовым положением россиян также улучшится. «В текущем году можно ожидать роста покупательской способности граждан РФ относительно прошлогодних показателей. Это произойдет на фоне роста реальных доходов населения с начала 2023 года из-за увеличения МРОТ, пенсий и социальных выплат», — объяснил аналитик. С 1 января 2024 года в России МРОТ будет проиндексирован на 18,5%. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, данный показатель будет расти опережающими темпами.