Госсекретарь США назвал желаемые даты вступления Швеции в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: США хотят увидеть Швецию в НАТО до саммита альянса в июле
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Большинство стран НАТО поддерживает вступление Швеции в альянс, заявил Энтони Блинкен Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу.

Ранее стало известно, что, по информации финских сил обороны, командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен и верховный главнокомандующий НАТО Филипп Лавинь подписали совместную декларацию 12 июня 2023 года. Это событие знаменует завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования, предъявляемые Турцией, и готова вступить в альянс в ближайшее время.

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Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу. Ранее стало известно, что, по информации финских сил обороны, командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен и верховный главнокомандующий НАТО Филипп Лавинь подписали совместную декларацию 12 июня 2023 года. Это событие знаменует завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования, предъявляемые Турцией, и готова вступить в альянс в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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