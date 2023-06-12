Госсекретарь США назвал желаемые даты вступления Швеции в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: США хотят увидеть Швецию в НАТО до саммита альянса в июле

12 июня 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Большинство стран НАТО поддерживает вступление Швеции в альянс, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу. Ранее стало известно, что, по информации финских сил обороны , командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен и верховный главнокомандующий НАТО Филипп Лавинь подписали совместную декларацию 12 июня 2023 года. Это событие знаменует завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования, предъявляемые Турцией, и готова вступить в альянс в ближайшее время.

Американская сторона рассчитывает на завершение формального процесса вступления Швеции в НАТО до предстоящего саммита в июле. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наше ожидание состоит в том, что вступление Швеции в НАТО случится до саммита альянса в Вильнюсе», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он отметил, что каждый член альянса имеет право высказать свои озабоченности в ходе этого процесса, однако большинство членов НАТО разделяют мнение США о том, что Швеция должна присоединиться к альянсу. Блинкен также подчеркнул, что Швеция приложила достаточно усилий для урегулирования озабоченностей Турции по этому вопросу. Ранее стало известно, что, по информации финских сил обороны, командующий ВС Финляндии Тимо Кивинен и верховный главнокомандующий НАТО Филипп Лавинь подписали совместную декларацию 12 июня 2023 года. Это событие знаменует завершение процесса военной интеграции Финляндии в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила все требования, предъявляемые Турцией, и готова вступить в альянс в ближайшее время.