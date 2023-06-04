Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и может вступить в НАТО

Шведские власти выполнили все требования, которые предъявляла Турция, что должно позволить Швеции вступить в НАТО в самое ближайшее время. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией и готова вступить в НАТО», — передает слова Столтенберга турецкое издание Star. Он добавил, что трехстороннее примирение между Швецией, Финляндией и Турцией важно для альянса. Страны НАТО желают, чтобы Швеция как можно скорее присоединилась к блоку, заключил Столтенберг.
Ранее стало известно, что Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также считает, что Швеция успеет до названой даты стать членом НАТО.
Шведские власти выполнили все требования, которые предъявляла Турция, что должно позволить Швеции вступить в НАТО в самое ближайшее время. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией и готова вступить в НАТО», — передает слова Столтенберга турецкое издание Star. Он добавил, что трехстороннее примирение между Швецией, Финляндией и Турцией важно для альянса. Страны НАТО желают, чтобы Швеция как можно скорее присоединилась к блоку, заключил Столтенберг. Ранее стало известно, что Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также считает, что Швеция успеет до названой даты стать членом НАТО.