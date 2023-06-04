Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и может вступить в НАТО

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Швеция в скором времени вступит в НАТО, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Шведские власти выполнили все требования, которые предъявляла Турция, что должно позволить Швеции вступить в НАТО в самое ближайшее время. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией и готова вступить в НАТО», — передает слова Столтенберга турецкое издание Star. Он добавил, что трехстороннее примирение между Швецией, Финляндией и Турцией важно для альянса. Страны НАТО желают, чтобы Швеция как можно скорее присоединилась к блоку, заключил Столтенберг.

Ранее стало известно, что Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также считает, что Швеция успеет до названой даты стать членом НАТО.

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Шведские власти выполнили все требования, которые предъявляла Турция, что должно позволить Швеции вступить в НАТО в самое ближайшее время. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Швеция выполнила свои обязательства перед Турцией и готова вступить в НАТО», — передает слова Столтенберга турецкое издание Star. Он добавил, что трехстороннее примирение между Швецией, Финляндией и Турцией важно для альянса. Страны НАТО желают, чтобы Швеция как можно скорее присоединилась к блоку, заключил Столтенберг. Ранее стало известно, что Швеция выполнила обязательства по вступлению в НАТО и планирует попасть в альянс до 11 июля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также считает, что Швеция успеет до названой даты стать членом НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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