ICAN: США тайно разместили ядерное оружие в пяти странах Европы

США разместили 150 ядерных боеприпасов в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии вне официальных заявлений. Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах (в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии — прим. URA.RU) размещено около 150 боеголовок», — рассказала Сандерс-Закре журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что подобные действия США являются эскалацией ядерной войны.
По ее словам, тайное размещение боеголовок — пусковая точка. Организация ICAN крайне обеспокоена действиями Штатов. Сандерс-Закре добавила, что страны, в которых США разместили ядерное оружие, занимаются лицемерием, призывая к прозрачности размещения подобного типа оружия.
Ранее лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко публично заявили о размещении ядерного оружия на территории республики. Минобороны Беларуси утвердило с РФ содержание ядерного арсенала на своей территории, передает телеканал 360. Лукашенко призвал желающих иметь ядерное оружие вступать в Союзное государство, пишет «Национальная служба новостей». Журналист Амаль Мудалли заявил, что США боятся столкновения с ядерным оружием РФ и Китая.
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