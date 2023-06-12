ICAN: США тайно разместили ядерное оружие в пяти странах Европы

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ICAN беспокоится фактом тайного размещения США ядерного оружия, заявила Алисия Сандерс-Закре Фото:

США разместили 150 ядерных боеприпасов в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии вне официальных заявлений. Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах (в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии — прим. URA.RU) размещено около 150 боеголовок», — рассказала Сандерс-Закре журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что подобные действия США являются эскалацией ядерной войны.

По ее словам, тайное размещение боеголовок — пусковая точка. Организация ICAN крайне обеспокоена действиями Штатов. Сандерс-Закре добавила, что страны, в которых США разместили ядерное оружие, занимаются лицемерием, призывая к прозрачности размещения подобного типа оружия.

Ранее лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко публично заявили о размещении ядерного оружия на территории республики. Минобороны Беларуси утвердило с РФ содержание ядерного арсенала на своей территории, передает телеканал 360. Лукашенко призвал желающих иметь ядерное оружие вступать в Союзное государство, пишет «Национальная служба новостей». Журналист Амаль Мудалли заявил, что США боятся столкновения с ядерным оружием РФ и Китая.

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США разместили 150 ядерных боеприпасов в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии вне официальных заявлений. Об этом сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. «По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах (в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии — прим. URA.RU) размещено около 150 боеголовок», — рассказала Сандерс-Закре журналистам. Ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что подобные действия США являются эскалацией ядерной войны. По ее словам, тайное размещение боеголовок — пусковая точка. Организация ICAN крайне обеспокоена действиями Штатов. Сандерс-Закре добавила, что страны, в которых США разместили ядерное оружие, занимаются лицемерием, призывая к прозрачности размещения подобного типа оружия. Ранее лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко публично заявили о размещении ядерного оружия на территории республики. Минобороны Беларуси утвердило с РФ содержание ядерного арсенала на своей территории, передает телеканал 360. Лукашенко призвал желающих иметь ядерное оружие вступать в Союзное государство, пишет «Национальная служба новостей». Журналист Амаль Мудалли заявил, что США боятся столкновения с ядерным оружием РФ и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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