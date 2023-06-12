В Саудовской Аравии раскрыли, чего США больше всего боятся из-за РФ и Китая

Asharq Al-Awsat: США боятся столкновения с ядерным оружием РФ и Китая

У Китая и России к 2035 году будет 3000 ядерных боеголовок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У Китая и России к 2035 году будет в общем количестве 3000 ядерных боеголовок. Об этом сообщил журналист Амаль Мудалли. США боится больше всего ядерной мощи обеих стран.

«По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками», — заявил Мудалли для материла газеты Asharq Al-Awsat . Он отмечает, что Вашингтон больше всего боится столкновения с запасами ядерного оружия Китая и России.

Мудалли выразил мнение, что из-за страха советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление о готовности США без предварительных условий начать диалог с Россией о перезапуске СНВ-3. Журналист подчеркнул, что Вашингтон хочет отделить контроль над оружием от конфликта на Украине. «Они (США — прим. URA.RU) ясно дали понять, что тип ограничений, на которые Соединенные Штаты могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина», — объяснил журналист.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявление Джейка Салливана о готовности вести диалог с РФ по ядерному оружию является позитивным для российской стороны. Он добавил, что Россия открыта к диалогу по этому вопросу и считает его важным. Замглавы Минобороны США Колин Каль сообщил, что помощь Украине «оказала давление» на военные запасы страны. «Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу», — заявил он, передает «Царьград».