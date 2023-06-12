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10 июня 2023

Вильфанд предупредил курганцев о наступлении заморозков

В Курганскую область придут ночные заморозки до -2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней, заморозки, мороз
В ближайшие две ночи в Курганской области ожидаются заморозки до -2 градусов Фото:

В Курганской области в ночь на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в Курганской области. Температура понизится до -2 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС.

Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозировал заморозки в ночь с 11 на 12 июня. По информации ЦГМС, температура могла опуститься до -2 градусов.

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В Курганской области в ночь на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «13 и 14 июня прогнозируются заморозки в Курганской области. Температура понизится до -2 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозировал заморозки в ночь с 11 на 12 июня. По информации ЦГМС, температура могла опуститься до -2 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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