Вильфанд предупредил курганцев о наступлении заморозков

В ближайшие две ночи в Курганской области ожидаются заморозки до -2 градусов
В Курганской области в ночь на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в Курганской области. Температура понизится до -2 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС.
Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозировал заморозки в ночь с 11 на 12 июня. По информации ЦГМС, температура могла опуститься до -2 градусов.
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