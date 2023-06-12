Вильфанд предупредил курганцев о наступлении заморозков

В Курганскую область придут ночные заморозки до -2 градусов

13 июня 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

В ближайшие две ночи в Курганской области ожидаются заморозки до -2 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Курганской области в ночь на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «13 и 14 июня прогнозируются заморозки в Курганской области. Температура понизится до -2 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозировал заморозки в ночь с 11 на 12 июня. По информации ЦГМС, температура могла опуститься до -2 градусов.

В Курганской области в ночь на 13 и 14 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «13 и 14 июня прогнозируются заморозки в Курганской области. Температура понизится до -2 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды прогнозировал заморозки в ночь с 11 на 12 июня. По информации ЦГМС, температура могла опуститься до -2 градусов.