10 июня 2023
09 июня 2023

В Курганской области ожидаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В регионе ожидаются заморозки до -2 градусов Фото:

В Курганской области в ночь с 11 на 12 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Период предупреждения с 20:00 11 июня до 08:00 12 июня. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщается на сайте ЦГМС.

Ранее ЦГМС сообщил о похолодании в выходные дни. На 12 июня синоптики прогнозируют температуру воздуха +16, +21 градус днем и до +12 градусов ночью.

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В Курганской области в ночь с 11 на 12 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Период предупреждения с 20:00 11 июня до 08:00 12 июня. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщается на сайте ЦГМС. Ранее ЦГМС сообщил о похолодании в выходные дни. На 12 июня синоптики прогнозируют температуру воздуха +16, +21 градус днем и до +12 градусов ночью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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