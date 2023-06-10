В Курганской области ожидаются заморозки

В регионе ожидаются заморозки до -2 градусов
В Курганской области в ночь с 11 на 12 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«Период предупреждения с 20:00 11 июня до 08:00 12 июня. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — сообщается на сайте ЦГМС.
Ранее ЦГМС сообщил о похолодании в выходные дни. На 12 июня синоптики прогнозируют температуру воздуха +16, +21 градус днем и до +12 градусов ночью.
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