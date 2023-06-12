12 июня 2023
11 июня 2023

Глава Сургута лично поблагодарил Александра Маршала за выступление

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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Андрей Филатов передал артисту памятные сувениры Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов выразил благодарность за выступление заслуженному артисту России Александру Маршалу. Глава муниципалитета встретился с музыкантом после концерта, которым завершились мероприятия, посвященные празднованию Дня города.

«После концерта вместе с генеральным директором ООО „Газпром трансгаз Сургут“ Олегом Ваховским встретились с Александром Витальевичем. Поблагодарили за выступление, передали памятные сувениры», — сообщил Филатов в своем официальном telegram-канале.

Мэр добавил, что выступление Маршала вызвало бурю положительных эмоций у сургутян. В свою очередь артист отметил теплоту и гостеприимство жителей города.

Ранее сообщалось, что Александр Маршал прибыл в Сургут, чтобы выступить на концерте, посвященном празднованию Дня города. Выступление звезды российской эстрады заняло особое место в афише мероприятия.

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Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов выразил благодарность за выступление заслуженному артисту России Александру Маршалу. Глава муниципалитета встретился с музыкантом после концерта, которым завершились мероприятия, посвященные празднованию Дня города. «После концерта вместе с генеральным директором ООО „Газпром трансгаз Сургут“ Олегом Ваховским встретились с Александром Витальевичем. Поблагодарили за выступление, передали памятные сувениры», — сообщил Филатов в своем официальном telegram-канале. Мэр добавил, что выступление Маршала вызвало бурю положительных эмоций у сургутян. В свою очередь артист отметил теплоту и гостеприимство жителей города. Ранее сообщалось, что Александр Маршал прибыл в Сургут, чтобы выступить на концерте, посвященном празднованию Дня города. Выступление звезды российской эстрады заняло особое место в афише мероприятия.
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