Глава Сургута лично поблагодарил Александра Маршала за выступление

Мэр Сургута (ХМАО) Андрей Филатов выразил благодарность за выступление заслуженному артисту России Александру Маршалу. Глава муниципалитета встретился с музыкантом после концерта, которым завершились мероприятия, посвященные празднованию Дня города.
«После концерта вместе с генеральным директором ООО „Газпром трансгаз Сургут“ Олегом Ваховским встретились с Александром Витальевичем. Поблагодарили за выступление, передали памятные сувениры», — сообщил Филатов в своем официальном telegram-канале.
Мэр добавил, что выступление Маршала вызвало бурю положительных эмоций у сургутян. В свою очередь артист отметил теплоту и гостеприимство жителей города.
Ранее сообщалось, что Александр Маршал прибыл в Сургут, чтобы выступить на концерте, посвященном празднованию Дня города. Выступление звезды российской эстрады заняло особое место в афише мероприятия.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.