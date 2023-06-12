12 июня 2023

Зеленский назвал неутешительными результаты проверок бомбоубежищ на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский оказался недовольным результатами проверок бомбоубежищ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Результаты проверки бомбоубежищ на Украине оказались неутешительными. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране.

«Результаты неутешительные. К пятнице будут подготовлены соответствующие проекты решений и в отношении тех, кто ответственен, и касаемо обеспечения надлежащего уровня защиты наших людей», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Ранее жители нескольких городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Украинские средства массовой информации сообщали, что каждое второе укрытие было заперто, передает ФАН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признал проблему. По его словам, в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.

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Результаты проверки бомбоубежищ на Украине оказались неутешительными. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране. «Результаты неутешительные. К пятнице будут подготовлены соответствующие проекты решений и в отношении тех, кто ответственен, и касаемо обеспечения надлежащего уровня защиты наших людей», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Ранее жители нескольких городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Украинские средства массовой информации сообщали, что каждое второе укрытие было заперто, передает ФАН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признал проблему. По его словам, в Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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