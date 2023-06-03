МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране

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Закрытыми оказались 252 бомбоубежища, сообщил Игорь Клименко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«[Из 4800 бомбоубежищ] закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893», — сказал Клименко, его слова опубликованы в telegram-канале министерства внутренних дел Украины. Он отметил, что на территории страны будут продолжаться проверки и устранение недостатков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. Мэр пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе.

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В Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. «[Из 4800 бомбоубежищ] закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893», — сказал Клименко, его слова опубликованы в telegram-канале министерства внутренних дел Украины. Он отметил, что на территории страны будут продолжаться проверки и устранение недостатков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. Мэр пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе.
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Ссылки по теме
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