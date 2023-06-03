МВД Украины признало нехватку бомбоубежищ в стране

В Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«[Из 4800 бомбоубежищ] закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893», — сказал Клименко, его слова опубликованы в telegram-канале министерства внутренних дел Украины. Он отметил, что на территории страны будут продолжаться проверки и устранение недостатков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, передает телеканал 360. Мэр пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!